Konstitutivna sjednica SO Nikšić 27. maja

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine opštine (SO) Nikšić, na kojoj će biti potvrđeni mandati odbornicima u novom sazivu lokalnog parlamenta, biće održana 27. maja.

To je jednoglasno odlučeno na današnjem kolegijumu predsjednika SO Nikšić Nemanje Vukovića sa nosiocima izbornih listi koje ostvarile parlamentarni status.

„Dogovorili smo zajedno i jednoglasno da sjednica bude 27. maja sa početkom u deset sati. Vjerujem da će proći u fer i korektnoj atmosferi i da ćemo na toj sjednici izabrati predsjednika Skupštine opštine i imati formiranu novu vlast”, rekao je Vuković nakon Kolegijuma, prenosi RTNK.

Redovni lokalni izbori u Nikšiću održani su 13.aprila.

Na sastanku sa Vukovićem danas su bili nosilac liste „Za budućnost Nikšića“ i aktuelni predsjednik Opštine Marko Kovačević, nosioci liste Demokratske partije socijalista Boris Muratović i Pokreta Evropa sad Zoran Mrkić, predstavnik koalicije Demokrate- Plenum 083 Vidak Krtolica i nosilac liste Evropskog saveza Ivan Radojičić.

Na pitanje kada će biti održana sjednica na kojoj će biti izabran predsjednik Opštine, Vuković je danas ponovio ranije usaglašeni princip da dok sve ne dogovore ne izlaze u javnost sa pojedinostima iz pregovaračkog procesa.

„Vjerujem da ćemo do 27. maja imati dogovorenu vlast, da ćemo na toj sednici izabrati predsjednika SO, a da će onda predsjednik Skupštine sazvati sednicu na kojoj će biti biran predsjednik i potpredsjednici Opštine i da ćemo time zaokružiti formiranje vlasti”, rekao je Vuković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS