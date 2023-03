Konkurs za najbolji članak i video priču o pristupanju EU

Podgorica, (MINA) – Generalni sekretarijat Vlade objavio je konkurs za najbolji novinski članak i video priču o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

Iz Sektora za informisanje javnosti o EU i procesu pristupanja EU Generalnog sekretarijata Vlade saopštili su da, uvažavajući značaj crnogorskih medija u tom procesu, žele da još jednim konkursom za novinare zainteresuje medije da izvještavaju o pristupanju Crne Gore Uniji.

“Kao i o uticaju procesa na život građana Crne Gore, primjeni evropskih standarda i propisa, usvajanju evropskih vrijednosti i podršci EU kroz dostupne fondove i realizaciju projekata”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da konkursom žele da građanima približe doprinos procesa evropske integracije unapređenju ljudskih prava, rezultate EU projekata i kako oni utiču na život građana, s fokusom na one u oblasti životne sredine, poljoprivrede, socijalne i zdravstvene zaštite, malim i srednjim preduzećima.

Oni su kazali da konkursom žele da približe građanima uticaj evropske integracije na informatičku bezbjednost, inovacije, digitalizaciju, kao i uticaj tog procesa na lokalnom nivou.

“Kao i oblasti kao što su globalna dešavanja i proces evropske integracije/politike proširenja/podrška procesu pristupanja EU i uticaj energetske krize na tržište energenata u Crnoj Gori”, naveli su iz Generalnog sekretarijata Vlade.

Oni su kazali da je, u okviru tih tema, potrebno da novinari pošalju svoje priče, u skladu sa zahtjevima predviđenim konkursom.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade istakli su da samo dobro informisan građanin može donositi ispravne odluke o svojoj i budućnosti svoje države.

Na konkurs mogu da se prijave novinari televizijskih kuća registrovanih u Crnoj Gori, crnogorskih štampanih i onlajn medija.

Zainteresovani kandidati treba da dostave ime i prezime i biografiju (reference) autora video priče/ članka, kao i kratku informaciju o mediju za koji rade/redakciji/oblastima koje prate/temama o kojima izvještavaju.

Kandidati treba da dostave kratak sažetak, do 500 riječi, sa opisom teme koju će obraditi i metodologijom realizacije, razloge zbog kojih smatraju temu relevantnom, predlog sagovornika koji će biti intervjuisani, informaciju o formi članka/video priče, kao i okviran datum objave priče.

Traženu dokumentaciju potrebno je poslati na adresu [email protected] do 25. marta, sa naznakom „Prijava na konkurs za najbolji članak/video priču o procesu pristupanja Crne Gore EU“.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade saopštili su da će stručni žiri odabrati šest kandidata koji će imati na raspolaganju mjesec da urade i objave članak/ video priču, u skladu sa predloženim i odabranim konceptom.

“Nakon emitovanja priče, novinarima štampanih i onlajn medija će biti uručene novčane nagrade u iznosu od po 300 EUR, a novinarima televizijskih kuća od po 500 EUR”, navodi se u saopštenju.

Konkurs se realizuje u skladu sa Strategijom informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS