Kongres Bošnjačke stranke 6. jula

Podgorica, (MINA) – Kongres Bošnjačke stranke (BS) biće održan 6. jula u Podgorici, odlučeno je na danađnjoj sjednici Predsjedništva BS-a.

Navodi se da je to peti redovni kongres BS-a, koji je ranije sazvan odlukom Glavnog odbora i na kome će 371 delegat odlučivati o novom Programu, Statutu, ključnim političkim rezolucijama, kao i o predsjedniku stranke i novom Glavnom odboru.

Iz BS-a su istakli da se ovogodišnji kongres održava u trenutku kada stranka ima šest mandata u Skupštini i pet ministarskih mjesta u Vladi Crne Gore, podsjećajući da je u vrijeme prethodnog kongresa BS imala tri poslanička mandata.

“To je jasan dokaz političkog uspona i sve snažnijeg povjerenja koje BS uživa među građanima”, naveli su iz BS-a.

Oni su kazali da će kongres biti i prilika za dodatno kadrovsko jačanje, podmlađivanje stranke i snažniju afirmaciju rodne ravnopravnosti.

“Postupak predlaganja kandidata za delegate i članove Glavnog odbora već pokazuje snažan zamah – brojne nove predloge čine mladi i obrazovani ljudi, kao i žene koje žele aktivno da doprinesu daljem jačanju Bošnjačke stranke i modernizaciji njenog djelovanja”, kaže se u saopštenju BS-a.

Kako su kazali iz te stranke, peti kongres će biti još jedna potvrda da su uvijek uz svoj narod, vjerni vrijednostima koje su ih okupile prije 19 godina i spremni da stalni rast povjerenja pretoče u još veći doprinos i još jaču posvećenost ostvarenju interesa svih naroda, svih građanki i građana Crne Gore i evropskoj budućnosti Crne Gore.

