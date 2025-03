Konatar: Zbog rasta cijena predlažemo povećanje dječjih dodataka

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA predlaže povećanje dječjih dodataka za 50 odsto zbog rasta cijena i inflacije, kazao je šef poslaničkog kluba te partije Miloš Konatar.

Predlogom URA-e, kako je saopšteno, povećava se iznos osnovne mjesečne naknade sa 30 na 45 EUR, naknade korisnika materijalnog obezbeđenja sa 44 na 66 EUR, a naknade za djecu bez roditeljskog staranja i korisnike lične invalidnine sa 60 na 90 EUR.

Konatar je istakao da je URA bila jedan od predlagača ponovnog uvođenja dječjih dodataka u Crnoj Gori 2021. godine.

On je kazao da su od tada rast cijena i inflacija prilično obezvrijedili iznos dječjih dodataka i da je to najbolji razlog zašto je trabalo povećati naknade.

Konatar je rekao da očekuju podršku svih poslanika.

“Očekujemo podršku svih poslanika u Skupštini kako bi djeca u Crnoj Gori i njihovi roditelji dobili ono što im pripada”, naveo je Konatar.

