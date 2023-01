Konatar: Dogovor oko sudija Ustavnog suda u narednih par dana

Podgorica, (MINA) – Proces izbora sudija Ustavnog suda odvija se u dobrom smjeru, kazao je poslanik Građanskog pokreta (GP) URA Miloš Konatar, navodeći da očekuje postizanje dogovora u narednih par dana.

On je rekao da vjeruje da je svim političkim subjektima u Crnoj Gori jasno da je kompletiranje Ustavnog suda i izbor svih četvoro sudija najpreča obaveza i najvažniji državni interes u ovom trenutku.

„Proces se odvija u dobrom smjeru i ja očekujem postizanje dogovora oko sudija Ustavnog suda u narednih par dana“, naveo je Konatar.

On je ponovio da će GP URA i poslanički klub Crno na bijelo glasati za sva četiri kandidata za sudije Ustavnog suda.

Konatar je kazao da očekuje da svi poslanici koji su za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji glasaju za sva četiri kandidata.

On je dodao da je ovo test za sve – da li žele deblokadu institucija i nastavak evropskog puta Crne Gore.

“Kao što smo i do sada u Skupštini glasali za sve kandidate za sudije Ustavnog suda, ali i članove Sudskog savjeta, tako će biti i ovoga puta, jer na ličnom primjeru svi moramo pokazati odgovornost i obavezu da Crna Gora ostane na pravom evropskom putu”, kaže se u saopštenju.

