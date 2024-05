Konatar: Crna Gora sve bliža vanrednim parlamentarnim izborima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je bliža vanrednim parlamentarnim izborima nego što je bila prije izbora u Budvi, ocijenio je poslanik Građanskog pokreta (GP) URA, Miloš Konatar.

On je na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje na koji način izbori u Budvi mogu uticati na državnu politiku, kazao da je Pokret Evropa sad (PES) osvojio četiri puta manje glasova nego na parlamentarnim.

„Ako vladajuća većina koja ima premijera na bilo kojim lokalnim izborima napravi takav pad, naravno da se postavlja pitanje legitimiteta. Mislim da smo bliže vanrednim parlamentarnim izborima nego što smo bili prije izbora u Budvi“, rekao je Konatar.

On je kazao da Crnu Goru čeka burno političko ljeto.

„Budući da imamo najavu određenih rezolucija, najavu definisanja odnosa unutar parlamenatrne većine, moguće rekonstrukcije vlade. Mislim da je to jedan lavirint iz koga će se put jedino naći kroz vanredne parlamentarne izbore“, ocijenio je Konatar.

Odgovarajući na pitanje da li će URA podržati rezoluciju o Jasenovcu, Konatar je rekao da su im trenutno prioritet zakonska rješenja poput Fonda stan za sve, i da će o rezoluciji odučiti kad taj predlog bude formalizovan.

„Pretpostavljam da će se i ta tema otvoriti na kolegijumu danas, vidjećemo kakav će biti epilog. Imamo najave, ali nemamo zvaničan dnevni red na kojem se nalazi ta rezolucija“, dodao je Konatar.

On je, komentarišući krizu vlasti u Podgorici, kazao da je “loptica” kod gradonačelnice Olivere Injac.

Prema riječima Konatara, glavni problem su odnosi između sadašnjih i bivših odbornika PES-a.

„Ovakvo stanje je neodrživo. Ukoliko ne bude spremnosti da Injac riješi probleme u većini, to će biti novi momenat i to će zahtjevati neku vrstu reakcije“, kazao je Konatar.

On je, govoreći o eventualnoj reakciji, kazao da će se “ili izaći u susret realnosti da imamo novi politički subjekt, ili će gradonačelnica i većina kazati da oni ne žele podršku tih odbornika“.

To će, kako je rekao, proizvesti dalje poteze.

„Ali lopta je na terenu Injac i odborničke većine na čelu sa PES-om“, smatra Konatar.

On je rekao da je GP URA podnijela nekoliko predloga za proširenje dnevnog reda sjednice Skupštine Crne Gore, koja će biti održana sjutra.

Kako je kazao, jedan predlog se odnosi na izmjene zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti kojim je predviđeno povećanje naknada za dječji dodatak 50 odsto.

Konatar je rekao da će to biti dobar test za dio partija koje su sada dio parlamentarne većine, bivši Demokratski front, Demokratsku Crnu Goru i Socijalističku narodnu partiju, a koje su zajedno sa koalicijom „Crno na bijelo“ u maju 2021. godine izglasale taj zakon.

On je pojasnio je od tada inflacija „učinila svoje“ i da su te naknade u dobroj mjeri umanjene.

Konatar je rekao da su predložili i da se dnevni red sjednice proširi predlogom zakona u vezi sa oduzimanjem imovine stečene kriminalom.

On je naveo da je to predlog URA-e koji je bio u dobroj mjeri i predlog 43. vlade, ali da je tekst zakona unaprijeđen.

„Pooštrili smo tekst, ne zastarijevaju djela i mogućnosti ispitivanja, imovina se može ispitivati od 90-tih godina do danas, ne važi imunitet za bilo kojeg funkcionera. Ovo je najefikasniji način da se unaprijedi postojeće zakonsko rješenje koje nije dovoljno dobro“, smatra Konatar.

On je ocijenio da je njihov predlog bolji od onog kojeg je pripremilo Ministarstvo pravde.

„Vidjećemo da li postoji spremnost među parlamentarnom većinom da bude usvojen zakon kojim bi se poboljšali mehanizmi za oduzimanje imovine stečene kriminalnim djelatnostima“, dodao je Konatar.

