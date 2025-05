Kompanija One novi sponzor PVK Budućnost

Podgorica, (MINA) – Kompanija One novi je generalni sponzor Plivačkog vaterpolo kluba Budućnost.

Ugovor, kojim je ozvaničena saradnja, danas su potpisali gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i izvršni direktor kompanije One Branko Mitrović.

Mujović je, kako je saopšteno iz Glavnog grada, istakao da One godinama potvrđuje svoju ulogu društveno-odgovorne kompanije, kroz kontinuiranu podršku sportu, obrazovanju, kulturi i brojnim humanitarnim inicijativama širom Crne Gore.

On je kazao da su sportisti najbolji promoteri Podgorice i Crne Gore.

Prema riječima Mujovića, PVK Budućnost je zdravi kolektiv i zdrava sportska priča od koje će imati koristi i sportska Podgorica i Crna Gora.

“Kompanija One je prepoznala zajednički i društveni interes i danas postaje generalni sponzor kluba. Smatram da je ovo veliki iskorak za Crnu Goru, jer je vaterpolo naša velika nada, sport u kojem smo postigli velike rezultate i to želimo da nastavimo”, rekao je Mujović.

Kako je istakao, rezultati koje su mlade kategorije PVK ostvarile prethodnih dana su veliki motiv u tom pravcu i pokazatelj da se imaju čemu nadati.

“Glavni grad će stati iza PVK Budućnost, dati svu neophodnu podršku i vjerujem da zajedno, sa novim sponzorom i (Nađom) Ljiljanić na čelu kluba možemo uraditi puno da PVK bude perjanica, uzdanica i jedna značajna perspektiva sportske Podgorice“, kazao je Mujović.

Ana Mihailović iz kompanije One rekla je da im ova saradnja veoma znači, ne zato što će staviti logo na kapicu, već zato što ime kompanije, koje pažljivo gradimo godinama, dodaje nečemu što ima značenje i snagu u glavnom gradu i državi.

“Znamo koliko ovaj klub znači svima, to je klub koji okuplja ljude, koji stvara osjećaj zajedništva i upravo to smo mi prepoznali kao kompanija i zbog čega smo poželjeli da budemo dio lijepe price”, navela je Mihailović.

Ona je kazala da, pod imenom „Budućnost One“, žele da naprave nešto novo.

“Želimi da napravimo nešto dobro, da bodrimo mlade, da klub raste i da svi budemo ponosni. Mi nećemo biti partneri na papiru, bićemo tu da pomognemo da radimo zajednoza nove uspjehe“, kazala je Mihailović.

Predsjednica Plivačkog vaterpolo kluba Budućnost, Nađa Ljiljanić kazala je da je početak partnerstva sa kompanijom One, koja od danas postoje glavni sponzor, veoma važan trenutak za klub jer govori o povjerenju, zajedničkoj viziji, posvećenosti razvoju sporta i mladih talenata u crnogorskom društvu.

„Kao neko ko vjeruje u moć zajednice i snagu sporta da mijenja društvo, vjerujem da ovaj ugovor predstavlja važan korak ka jačanju sportskih kapaciteta u Glavnom gradu”, rekla je Ljiljanić.

Ona je zahvalila kompaniji One na prepoznavanju te vrijednosti i što su odlučili da budu dio tima.

“Naš cilj nije samo osvajanje medalja, već stvaranje zdravog, sigurnmog i inspirativnog okruženja za djecu i omladinu. Radujemo se izazovima i novim uspjesima koje ćemo kao pravi tim dočekati zajedno“, poručila je Ljiljanić.

