Kolašinac uhapšen zbog napada na policijske službenike

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su S.D. (37) iz Kolašina zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da se radi o operativno interesantnoj osobi.

Kako su kazali iz Uprave policije, saobraćajna patrola je u subotu, oko 18 sati i 20 minuta, u Ulici Milivoja Bulatovića u Kolašinu, radi kontrole zaustavila automobil „Nissan Pathfinder” bez registarskih oznaka.

Navodi se da je S.D, uz upućene uvrede i prijetnje, odbio da policijskim službenicima da na uvid lična i saobraćajna dokumenta, kao i da se testira na psihoaktivne supstance.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici odveli S.D. u Službu za hitnu medicinsku pomoć u Kolašinu, radi analize krvi na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci, gdje je nastavio da ih omalovažava, prijeteći im napadom.

„U jednom momentu je pokušao da izvuče službeni pištolj iz futrole jednog od policijskih službenika, u čemu su ga spriječili uz upotrebu fizičke snage i sredstava za vezivanje“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, utvrđeno je da je S.D. vozio nakon isteka važnosti saobraćajne dozvole, te da ne posjeduje dokumentaciju za vozilo koje je privremeno oduzeto radi dodatnih provjera.

Iz policije su rekli da je o događaju obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu, koji je kvalifikovao krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

„Osumnjičeni S.D. je u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu sproveden postupajućem tužiocu, zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da osuđuju napade na policijske službenike i bilo kakvu vrstu nezakonitog ponašanja prema zaposlenima u policiji.

„Policijski službenici će, bez izuzetka, nastaviti da dosljedno i objektivno primjenjuju zakon, uz čvrstu podršku menadžmenta svim svojim službenicima kojima su pravično i zakonito postupanje na prvom mjestu“, poručuje se u saopštenju.

