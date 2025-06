Kod Ulcinjanina pronađeno više od 360 kilograma rezanog duvana

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je u Ulcinju F.T. (34) iz tog grada, kod koga je pronađeno više od 360 kilograma rezanog duvana.

Iz Uprave policije saopšteno je da su u subotu na magistralnom putu Bar – Podgorica, u naselju Šušanj, službenici Stanice granične policije II – Bar zaustavili i kontrolisali putničko vozilo VW Passat, ulcinjskih registarskih oznaka kojim je upravljao F.T.

“Policija je kontrolom vozila pronašla i oduzela rezani duvan ukupne težine 361 kilogram. Osim toga, policijski službenici su pretresli kuću i pomoćne objekte koje koristi F.T.”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru po čijem je nalogu F.T. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina.

