Kod Podgoričanina pronađena droga

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su Podgoričanina Š.S. (56), kod kojeg je pronađena droga, novac za koji se sumnja da potiče iz krivičnog djela i vazdušna puška, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Š.S. uhapsili u okviru planskih aktivnosti u cilju sprečavanja distribucije droge i identifikacije osoba koje se bave uličnom prodajom narkotika.

Oni su naveli da su njihovi službenici, postupajući po operativnim saznanjima, a shodno naredbi suda, izvršili pretres kod Š.S.

“Pronađeno je 51 manje pvc pakovanje sa sadržajem praškaste materije braon boje nalik na heroin i 56 pvc pakovanja sa sadržajem bijele praškaste materije nalik na kokain”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je privremeno oduzet novac u iznosu 1.544 EUR, za koji se sumnja da potiče iz krivičnog djela, kao i dva mobilna telefona radi daljih provjera.

Kod Š.S. je, kako su rekli iz policije, pronađena i oduzeta i jedna vazdušna puška marke Retay 70s za koju nije posjedovao odgovarajuću dokumentaciju.

“Po nalogu postupajućeg tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici Š.S. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, dok će u odnosu na vadušnu pušku uslijediti naknadna kvalifikacija”, kazali su iz policije.

