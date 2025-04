Kod Novljanina pronađena tri pištolja i municija

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv M.M. iz Herceg Novog, kod kojeg su pronađena tri pištolja u ilegalnom posjedu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici, postupajući po naredbi suda, pretresom porodične kuće koju koristi M.M. pronašli i oduzeli dva pištolja marke Mauser i CZ i 65 komada municije različite vrste i kalibra, u ilegalnom posjedu.

„Po nalogu nadležnog državnog tužioca, protiv M.M. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

Pretresom je, kako su naveli iz policije, pronađen i oduzet i pištolj marke Zastava sa 155 komada pripadajuće municije, za koji je istekao rok važenja oružnog lista.

„Oružje je oduzeto radi pokretanja odgovarajućeg upravnog postupka, dok je M.M. izdat prekršajni nalog shodno Zakonu o oružju“, kaže se u saopštenju.

