Kod Nikšićanina pronađeno oružje u ilegalnom posjedu

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić oduzeli su od M.R. (64) iz tog grada revolver i puške koje je posjedovao ilegalno, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici, postupajući po naredbi suda, pretresli objekte u mjestu Velimlje, koje koristi M.R.

“Pronašli su i oduzeli vatreno oružje u ilegalnom posjedu, revolver nepoznate marke i kalibra sa četiri komada municije u dobošu, lovačku pušku, lovački karabin M 48, 159 komada municije različite vrste i kalibra i dvije inicijalne kapisle”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da će, po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, oružje, municija i eksplozivne materije biti upućeni na vještačenje, nakon čega će izvršiti pravnu kvalifikaciju djela.

