Kod dva maloljetnika pronađeno preko 45 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv maloljetnika (16) zbog sumnje da je iz ugostiteljskog objekta u Siti kvartu ukrao više od 13 hiljada EUR.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, kod drugog maloljetnika, u čijem je bio društvu, pronađeno je skoro 32 hiljade EUR, za koje se sumnja da potiču iz učestvovanja u igrama na sreću.

Iz policije su pojasnili da je su njihovi službenici, postupajući po prijavi da je iz jednog ugostiteljskog objekta u Siti kvartu otuđen novac od pazara u iznosu od 13.323 EUR, u kratkom roku rasvijetlili krađu i Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeli krivičnu prijavu protiv šesnaestogodišnjeg maloljetnika.

„Maloljetnik se sumnjiči da je 11. juna ušao u pomenuti objekat, izvršio premetačinu i otuđio više dnevnih pazara u navedenom iznosu“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, kod maloljetnika je njega pronađeno i oduzeto 15 hiljada EUR, dok je iznos otuđenog novca iz ugostiteljskog objekta vraćen oštećenoj osobi.

Iz policije su rekli da je kontrolisan i drugi maloljetnik koji je bio u društvu osumnjičenog, te da je kod njega pronađeno 31.840 EUR.

„Novac je oduzet radi sprovođenja daljih provjera u saradnji i po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, a sumnja da se da potiče iz učestvovanja u igrama na sreću“, kaže se u saopštenju.

