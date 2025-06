Kod Cetinjanina pronađene četiri puške, gasni pištolj i municija

Podgorica, (MINA) – Cetinjska policije kod J.V. pronašla je i oduzela četiri puške, gasni pištolj i preko 200 komada municije, saopštili su iz Uprave policije.

U saopštenju se navodi da su službenici policije, pretresom stana i drugih prostorija koje koristi J.V, pronašli četiri puške i 213 komada municije, kao i gasni pištolj sa deset komada municije.

Iz policije su rekli da su oružje i municija trajno oduzeti rješenjem Filijale za građanska stanja i lične isprave.

