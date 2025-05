Kod Beranca pronađeno 75 sjemenki marihuane

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv P.J. (21) iz Berana kod kojeg su pronašli 75 sjemenki marihuane, koje je, kako se sumnja, posjedovao radi proizvodnje te droge.

Iz Uprave policije su saopštili da su njihovi službenici, postupajući po operativnim saznanjima, pretresli stan i druge prostorije koje koristi P.J.

Sumnja se da je P.J. sjemenke nabavio radi proizvodnje marihuane, a zatim i daljeg stavljanja u promet te droge.

„O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, a nakon konsultacija sa njim podnijeta je krivična prijava protiv P.J. u redovnom postupku, zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su poručili da će sprečavanje, otkrivanje i procesuiranje svih oblika zloupotrebe droga u narednom periodu biti jedna od prioritetnih aktivnosti rada i djelovanja policijskih službenika.

