Knežević: Presuda Dodiku pucanj u Dejton

Podgorica, (MINA) – Presuda predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku pucanj je u Dejtonski sporazum, ocijenio je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević.

On je istakao da narativ o Srbima, kao dežurnim krivcima za sve što se dešava na Balkanu, zaslužuje jedinstven i snažan odgovor.

“Ako dozvolimo da nam se istorija ponovi, onda ne treba ni da postojimo kao narod”, poručio je Knežević na društvenoj mreži X.

Sudu BiH izrekao je danas Dodiku kaznu od godinu zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja.

