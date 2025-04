Knežević: Nećemo podržati predloženu rekonstrukciju Vlade

Podgorica, (MINA) – Demokratska narodna partija (DNP) neće glasati za predloženu rekonstrukciju Vlade, poručio je predsjednik te stranke Milan Knežević.

On je, na sjednici Skupštine, kazao da je premijeru Milojku Spajiću ranije saopštio da će DNP podržati rekonstrukciju ukoliko dobiju vremenski okvir za početak dijaloga o pozicioniranju i normiranju srpskog jezika kao službenog u Ustavu i o izmjeni i dopuni Zakona o državljanstvu.

Knežević je podsjetio da je jedan od uslova bio i to da Bošnjačka stranka (BS) napusti koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) u Bijelom Polju.

“Od toga nema ništa. Nijesmo dobili odgovor. Ali kad ne dobijete odgovor – i to je odgovor i mi smo ga “primili k znanju”, kazao je Knežević i dodao da su “spremni za žrtvu”.

Knežević je rekao da BS, ne da nije napustila koaliciju, nego je nagrađena zbog toga što su sa DPS-om u koaliciji u Bijelom Polju.

“Izgleda se ja jedini sjećam dogovora i pružene ruke sa BS”, dodao je Knežević.

Kako je istakao, za DNP data riječ nema cijenu.

“Niti se može na jedan kantar staviti bilo kakva fotelja ili pozicija u 44. Vladi u odnosu na srpski jezik, državljanstvo, trobojku, himnu i sve ono za šta smo dobili glasove. Ako bismo se odrekli onoga za šta smo se borili, poslali bismo poruku da nijesmo iskreno vjerovali u ono što smo saopštavali građanima”, rekao je Knežević.

On je pitao Spajića da objasni šta podrazumijeva “sveopšti konsenzus” koji se čeka.

“Neko misli da ja sad treba da molim za srpski jezik, himnu, državljanstvo i trobojku kako bi mi bila lagodnija pozicija u Vladi koju podržavamo. Ne pada mi na pamet”, poručio je Knežević navodeći da je sve to saopštio i Spajiću.

Poslanici crnogorskog parlamenta danas raspravljaju o predlogu Spajića da se Admin Šahmanović imenuje za ministra energetike i rudarstva, a Majda Adžović za ministarsku javnih radova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS