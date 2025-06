Ključni reformski procesi moraju se ponovo pokrenuti

Podgorica, (MINA) – Zakoni koji su usvojeni kao uslov za dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavlju 23 i 24 (IBAR) ponovo se revidiraju, jer simbolične izmjene usmjerene na formalno konstatovanje pomaka nijesu dovele do potrebnih promjena, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević kazala je da godinu nakon usvojenog pozitivnog IBAR-a postaje jasno da napori za koje je Crna Gora tada dobila priznanje nijesu dali održive rezultate i da se ključni reformski procesi sada moraju pokretati iznova.

Kako je navela, IBAR koji je trebalo da bude ohrabrenje i motiv da se što prije krene vrijedno raditi na zadatim reformama, vlasti su shvatile kao olako završen posao.

„Godinu kasnije, zakoni koji su usvojeni, kao uslov za dobijanje IBAR-a, danas se ponovo revidiraju, jer simbolične izmjene usmjerene na formalno konstatovanje pomaka nijesu dovele do potrebnih promjena“, kaže se u saopštenju.

Kako je rekla Kovačević, umjesto da donesu suštinske i funkcionalne reforme koje jačaju vladavinu prava, vlasti u Crnoj Gori su tokom procesa dobijanja IBAR-a proizvele set zakona koji nemaju primjenu u praksi.

Ona je ukazala da je jedan od najočitijih primjera takvog pristupa Zakon o sprečavanju korupcije.

„Taj zakon nije prošao ni osnovnu provjeru usklađenosti sa ključnim zakonima iz oblasti zaštite podataka i finansijskog sistema“, navela je Kovačević.

Ona je ocijenila da je paradoks što je stanje u toj oblasti danas gore nego prije dobijanja IBAR-a.

Prema riječima Kovačević, nije mnogo drugačija situacija ni sa setom usvojenih medijskih zakona.

Ona je kazala da, nakon godinu, vlasti nijesu obezbijedile efikasnu primjenu novih zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama i o nacionalnom javnom emiteru u Crnoj Gori.

„Dok Skupština i dalje odbija da imenuje nove članove Savjeta AMU, javni poziv za izbor članova Savjeta RTCG (kojima mandat ističe u junu), raspisan je tek u maju, iako je prema usvojenom Zakonu o nacionalnom javnom emiteru, parlament to trebalo da učini u februaru“, rekla je Kovačević.

Ona je dodala da na to upozorava i Evropska komisija (EK) u poslednjem non pejperu.

U istom dokumentu, kako je navela Kovačević, ukazano je i na proces imenovanja generalnog direktora RTCG koji je prethodno bio osporen višestrukim sudskim presudama.

„EK upozorava i da je Savjet RTCG imenovao u avgustu prošle godine istu osobu na stalnu poziciju, što je, kako navode, pokrenulo pitanja o nedostatku transparentnosti i mogućem kršenju zakonske procedure, pa pozivaju na što skorije rješenje slučaja sudskim putem“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Kovačević, evidentan je i politički zaokret u programima Javnog servisa, pa na javnom servisu ima sve manje kritičkih tonova prema vlastima.

„Izmjene i dopune zakona o sudskom savjetu i sudijama i Izmjene i dopune zakona o krivičnom postupku, usvojeni kao dio IBAR zakona, sudeći prema akcionom planu za poglavlje 23, ponovo će se revidirati i usvajati tokom ove i iduće godine“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se zato sa razlogom postavlja pitanje stvarne vrijednosti IBAR-a i sposobnosti da pokrene suštinske reforme, i otvara dilemu o političkoj volji da se promjene stvarno i dese.

„Cilj koji su vlasti postavile, da do kraja sljedeće godine zatvore sva pregovaračka poglavlja, imajući u vidu dosadašnju dinamiku procesa, zvuče prilično nerealno, posebno kada se uzme u obzir da su ključni zadaci, kako se vidi iz akcionih planova ostavljeni za kraj pregovaračkog procesa“, smatra Kovačević.

Ona je ocijenila da, uz to, cijeli proces, u koji bi trebalo da bude uključeno cijelo društvo, nije dovoljno inkluzivan.

„O važnim momentima pregovora, javnost i civilni sektor gotovo da nema nikakve informacije, osim onih koje Vlada odluči da učini javnim, a takvih je vrlo malo“, rekla je Kovačević.

Ona je dodala da informacije o ovome Vlada ne objavljuje na sajtu, već o njima govore iza zatvorenih vrata.

Javnosti se, prema riječima Kovačević, plasiraju samo one informacije koje pogoduju narativu vlasti.

Kako je navela, iako je cilj i želja većine građana da Crna Gora što prije postane dio Evropske unije, ona ne može sebi priuštiti površne reforme koje ne donose stvarne rezultate.

Kovačević je upozorila da bi bilo krajnje neodgovorno, gotovo hazarderski, igrati se ovom prilikom i propustiti je zbog površnog pristupa i polovičnih rješenja.

„Takav pristup bi značio svjesno odustajanje od prilike koju imamo. Preporuke iz posljednjeg non-pejper dokumenta nijesu samo tehnički zahtjevi, već ozbiljan test političke zrelosti i institucionalne odgovornosti, koju će vlasti, ukoliko zaista žele da ostvare zacrtano, morati što prije da pokaže“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS