Ključ za dalji napredak na EU putu u rukama Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Recept za rješenje političke krize i stvaranje preduslova za ulazak u završnu fazu pregovora o priključenju Evropskoj uniji (EU) nalazi se u Crnoj Gori, poručeno je nakon razgovora koordinatorke radom Ministarstva evropskih poslova Ane Novaković Đurović sa poslanicima Evropskog parlamenta Vladimirom Bilčikom i Toninom Piculom.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Bilčik je rekao da je zabrinut zbog aktuelne političke krize u Crnoj Gori.

On je ukazao da je rješenje pitanja funkcionalnosti Ustavnog suda i izgradnje nezavisnih institucija, koje treba da omoguće sprovođenje predstojećih predsjedničkih i parlamentarnih izbora, osnovni preduslov za dalji napredak Crne Gore na evropskom putu.

“Bilčik je iskazao spremnost da zakaže sjednicu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje čim se otklone razlozi za njeno odlaganje”, navodi se u saopštenju.

On je pozdravio usklađenost spoljne politike Crne Gore sa EU, posebno po pitanju ruske agresije na Ukrajinu.

Picula je naveo da je zadovoljan zbog prilike da se dodatno upozna sa aktuelnom situacijom u Crnoj Gori.

On smatra da Crna Gora ima potencijal i kapacitet da postane naredna članica EU, ali da je potrebno značajno napredovati na tom putu.

Picula je ukazao da bi parlamentarne izbore trebalo održati što prije i sugerisao da je, bez obzira na političke promjene, neophodno sačuvati pregovaračku strukturu i zaštititi je od svakog političkog uticaja.

“Pitanje daljeg proširenja EU je ponovo dobilo zamah, Crna Gora treba da iskoristi ovaj trenutak”, poručio je Picula.

Novaković Đurović je zahvalila Bilčiku i Piculi na prilici da razmijeni mišljenja o aktuelnoj situaciji u vezi sa evropskom agendom Crne Gore.

Ona je naglasila da je ulazak Crne Gore ključni spoljnopolitički prioritet i da Vlada aktivno sprovodi reforme na tom putu.

Novaković Đurović je istakla da je Crna Gora i dalje u procesu političke tranzicije i da vjeruje da će sve političke partije u njoj pokazati zrelost i doprinijeti izgradnji nezavisnih institucija, prije svega, Ustavnog suda.

Ona je kazala da bi se time dao zamah ostalim političkim procesima, čiji krajnji rezultat treba da bude članstvo Crne Gore u EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS