Klisić i Martinović dobitnice nagrada za najuspješnije naučnice

Podgorica, (MINA) – Dobitnice nagrada za naučna dostignuća u prošloj godini su Aleksandra Klisić i Aleksandra Martinović, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora kazali su da je Klisić, doktorica Doma zdravlja Glavnog grada i zaposlena na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (UCG), dobitnica nagrade za najuspješniju naučnicu, u iznosu od tri hiljade EUR.

Navodi se da je Martinović, koja je profesorica Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, dobitnica nagrade za najuspješniju naučnicu, u iznosu od tri hiljade EUR.

Dodaje se da je Luka Martinović sa Elektrotehničkog fakulteta dobitnik nagrade za najuspješnijeg mladog naučnika do 30 godina, u iznosu od dvije hiljade EUR.

Iz MPNI su rekli da je nagrada pronalazaču – inovatoru za najuspješniju inovaciju, u iznosu od tri hiljade EUR, dodijeljena Trifunu Saviću sa UCG.

Iz MPNI su podsjetili da su javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u prošloj godini objavili 21. novembra, sa rokom za dostavljanje prijava do 11. decembra.

Navodi se da je u okviru javnog poziva za sve tri kategorije nagrada za naučna dostignuća u prošloj godini, pristiglo 16 prijava izuzetnih kandidata i kandidatkinja.

“Pa je rad Komisije za ocjenu prijava pristiglih na ovaj javni poziv bio veoma izazovan, a na čiji predlog je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović donijela odluku o nagradama”, dodaje se u saopštenju.

Svečana dodjela nagrada biće održaćna 24. februara u Vili Gorica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS