Kijev obilježava Dan žalosti nakon ruskog napada

Kijev, (MINA) – U Kijevu je danas dan žalosti povodom pogibije 12 osoba u ruskom napadu raketama i dronovima na ukrajinsku prijestonicu.

Ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova i diplomatske misije Ukrajine u inostranstvu pridružiće se Kijevu u žalosti za žrtvama napada spuštanjem zastava na pola koplja, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da dok građani Kijeva tuguju za žrtvama i uklanjaju ruševine, ukrajinske obavještajne službe provjeravaju sve detalje, uključujući da li su neke od korišćenih raketa proizvedene u Sjevernoj Koreji.

On je kazao da bi to, ako se to potvrdi, bio još jedan dokaz “kriminalnosti saveza” između Moskve i Pjongjanga.

“Oni ubijaju ljude i ismijavaju život zajedno, to je jedini smisao njihove saradnje”, naveo je Zelenski.

Prema njegovim riječima, u zamjenu za pomoć, Pjongjang dobija priliku da “učini svoje oružje smrtonosnijim” u stvarnim ratnim uslovima.

“Potrebno je stvarno pritisnuti Rusiju da ovo zaustavi. Čak i usred međunarodnih diplomatskih napora da se zaustavi rat, Rusija nastavlja da ubija civile. To znači da se Putin ne boji”, kazao je Zelenski.

Zelenski, koji je prekinuo posjetu Južnoj Africi, ponovio je poziv za potpuno obustavljanje vazdušnih napada i rekao da Ukrajina treba da ojača svoj vazdušni štit kako bi garantovala bezbjednost svog naroda.

On je kazao rano jutros da su ruske snage pokušale da iskoriste vazdušne napade kao pokriće za pojačane kopnene napade, ali su oni odbijeni.

“Rusi su zapravo pokušali, pod pokrićem svojih masovnih vazdušnih napada, da naprave kopnene napade”, naveo je Zelenski na Telegramu, pozivajući se na izvještaj vrhovnog komandanta Oleksandra Sirskija.

Vlasti su saopštile da je u napadu na Kijev povrijeđeno 90 ljudi. Regije Žitomir, Dnjepropetrovsk, Harkov, Poltava, Hmeljnicki, Sumi i Zaporožje takođe su pogođene.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u intervjuu za američku televiziju CBS da Rusija cilja samo ukrajinske vojne, ili civilne lokacije koje koristi vojska.

Na pitanje da li je napad bio namjeran, on je odgovorio da ministar odbrane i komandanti na terenu imaju pravo da napadaju ciljeve koje koristi ukrajinska vojska.

Komentarišući diplomatske napore, Lavrov je rekao da Sjedinjene Američke Države i Rusija idu u pravom smjeru, ali da neki specifični elementi sporazuma još treba da budu dogovoreni.

Tramp nije iznio elemente sporazuma, pa je Lavrov naveo da ne bi bilo prikladno da to učini.

“Nastavljamo naše kontakte s američkom stranom o situaciji u Ukrajini, postoji nekoliko znakova da idemo u pravom smjeru”, dodao je Lavrov.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS