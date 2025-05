Keković i Delić izručeni Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Crnogorski državljani Aleksandar Keković (34) i Ivan Delić (55), koji se u policijskim evidencijama vode kao visokorangirani članovi organizovane kriminalne grupe, izručeni su danas Crnoj Gori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Iz Uprave policije je saopšteno da su Keković i Delić, uz snažne mjere bezbjednosti SWAT tima, na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju predati službenicima NCB Interpola Podgorica.

“Ta aktivnost je sprovedena uz maksimalne mjere konspirativnosti i visok nivo mjera bezbjednosti za koje su tokom trajanja cijele operacije bili zaduženi pripadnici elitnih taktičkih jedinica – Specijalne jedinice policije i Posebne jedinice policije Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se Keković i Delić u policijskim evidencijama vode kao visokorangirani članovi jedne organizovane kriminalne grupe.

Iz policije su rekli da se Delić, za kojim je na snazi međunarodna potjernica, potražuje na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici radi vođenja krivičnog postupka protiv njega.

Kako su naveli, osnovano se sumnja da je Delić izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz policije su kazali da se sumnja da su ta krivična djela izvršena na transnacionalnom nivou.

“I.D. je dio šire organizovane kriminalne grupe otkrivene i razbijene u međunarodnom predmetu kodnog naziva “General”, a koju su činili vođe i istaknuti članovi više organizovanih kriminalnih grupa koje djeluju na transnacionalnom nivou”, navodi se u saopštenju.

Navodi se da se Keković, za kojim je na snazi međunarodna potjernica, potražuje na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici radi vođenja krivičnog postupka zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

“Ova aktivnost predstavlja potvrdu nastavka realizacije uspješnih aktivnosti na međunarodnom nivou i potvrdu rejtinga koji Uprava policije uživa u međunarodnoj obavještajno – bezbjednosnoj zajednici, kao jedan od najrespektabilnijih partnera sa područja Zapadnog Balkana”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije su apelovali Viši sud u Podgorici da, kako su kazali, u ishitrenoj komunikaciji sa medijima ne saopštavaju informacije kojima se ugrožava sprovođenje visokorizičnih policijskih aktivnosti, čime se vrši dekonspiracija operativnih planova.

“U konkretnim aktivnostima pretežniji je interes bezbjednosti lica prema kojima se preduzimaju službene mjere, policijskih službenika koji učestvuju u realizaciji aktivnosti i građana koji mogu biti izloženi riziku”, navodi se u saopštenju.

