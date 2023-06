KCCG: Nadležni i javnost da se solidarišu sa ljekarima

Podgorica, (MINA) – Klinički centar (KCCG) pozvao je nadležne ustanove i javnost da se solidarišu sa ljekarima kojima je, kako su istakli, ključni zadatak spašavanje ljudskih života.

Iz KCCG su poručili da stoje uz kolege Hitne pomoći i doktora koga su, dok je nastojao da pomogne pacijentu tokom kućne posjete, napale dvije osobe.

Oni su kazali da to nažalost nije prvi put, a strahuju da nije ni posljednji, da su doktori izloženi i fizičkoj i verbalnoj agresiji dok su na radnom zadatku.

“Zbog toga još jednom pozivamo sve nadležne ustanove ali i najširu javnost da se solidarišu sa ljekarima kojima je ključni zadatak spašavanje ljudskih života“, rekli su iz KCCG.

Iz te zdravstvene ustanove su naglasili da Crna Gora ima manje ljekara po glavi stanovnika od evropskog i šireg regionalnog prosjeka.

„Zato je važno da im ukažemo poštovanje, a ne da ih obeshrabrujemo da se bave jednim od najzahtjevnijih profesija. Mi smo tu da vam pomognemo, a ne da se branimo“, zaključuje se u saopštenju KCCG.

