KCCG dobio vrijednu medicinsku i IT opremu

Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG), u okviru projekta PHASE – Promovisanje e-zdravlja u prekograničnoj oblasti putem stimulisanja lokalnih ekonomija, dobio je medicinsku i IT opremu ukupne vrijednosti 128 hiljada EUR.

Iz KCCG su saopštili da je danas nastavljen PHASE projekat, čiji je cilj poboljšanje opšteg zdravlja i kvaliteta života građana, korišćenjem savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT).

KCCG je, kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, u okviru projekta dobio četiri elektromehanička i 41 motorni električki bolnički krevet, dva prenosiva kardiološka EKG aparata, četiri EKG kardofaksa.

“Kao i dva pulsna oksimetra, jedan digitalni spirometar, dva analogna aparata za mjerenje krvnog pritiska i jedna skala za mjerenje visine”, rekli su iz KCCG, navodeći da je vrijednosti medicinske opreme blizu 92 hiljade EUR.

Iz te zdravstvene ustanove kazali su da će oprema dodatno unaprijediti rad ljekara i medicinskih tehničara, a sve na zadovoljstvo i što bolji tretman pacijenata.



KCCG je, kako su rekli, pored medicinske, dobio i IT opremu vrijednu 36 hiljada EUR, tako da ukupna vrijednost dobijene opreme iznosi oko 128 hiljada EUR.

Oni su podsjetili da u projektu, pored KCCG, iz Crne Gore učestvuju i Ministarstvo zdralja i Privredna komora, a dio tima su i partneri iz Italije i Albanije.

Iz KCCG su kazali da je projektom predviđeno razvijanje tri pilot aktivnosti, koje će biti usklađene sa potrebama građana.

Iz te zdravstvene ustanove naveli su da je održan radni sastanak predstavnika Poliklinike Bari, predstavnika Albanije, sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i KCCG, na kojem su se razmatrale dalje aktivnosti u okviru PHASE projekta.

Administrativni direktor Poliklinike u Bariju, Gianluca Capochiani, rekao je da su u Crnoj Gori povodom predstavljanja njihovog sistema telekardiologije.

On je kazao da je taj sistem, takođe, bio veoma koristan i tokom pandemije COVID-19 u Italiji, jer je u njihovoj bolnici bilo moguće obaviti te preglede na različitim odjeljenjima bez premještanja pacijenata i ljekara.

“PHASE projekat je važan za nas i veoma smo ponosni što vodimo projekat, jer nam daje mogućnost da i u Crnoj Gori i Albaniji sprovedemo taj sistem tretmana koji smo razvili u Italiji, a koji je veoma koristan i moćan”, naveo je Capochiani.

Direktorica KCCG Ljljana Radulović rekla je da je zadovoljna današnjom prezentacijom projekta i zbog nastavka saradnje sa eminentnim ljekarima, kao i vrijednom medicinskom opremom koju je KCCG dobio.

“Čast mi je i zadovoljstvo da smo danas još jednom u KCCG ugostili eminetne ljekare i stručnjake iz Italije, kao i kolege iz Albanije”, navela je Radulović.

Ona je kazala da je ponosna na dosadašnji ostvareni rezultat projekta.

Tome, kako je dodala, svjedoči i vrijedna medicinska oprema koju je KCCG dobio u okviru projekta.

“Raduje nas upravo što je KCCG dio projekta koji će doprinijeti što boljem tretmanu i liječenju pacijenata, a ljekarima unaprijediti znanje i rad na njihovom klinikama”, istakla je Radulović.

Ona je dodala da su se putem prezentacije upoznali sa sistemom telekardiologije u Italiji koji će sprovesti u KCCG.

Projekat se finansira u okviru programa prekogranjične saradnje Interreg IPA Italija – Albanija – Crna Gora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS