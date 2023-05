Kazna od dvije hiljade EUR zbog odbijanja analize krvi na prisustvo alkohola

Podgorica, (MINA) – Sud za prekršaje u Budvi kaznio je Beograđanina S.G. (42) novčanom kaznom od dvije hiljade EUR, jer je odbio da se podvrgne obaveznoj analizi krvi radi provjere prisustva alkohola u organizmu.

Iz Suda za prekršaje su rekli da je prethodno u kontroli saobraćaja zaustavljeno vozilo Jaguar, inostranih registarskih oznaka, kojim je S.G. upravljao.

Kako je saopšteno, nakon toga mu je alkometrom utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,55 grama po kilogramu.

“Sa tako utvrđenom vrijednošću okrivljeni se na zapisniku nije saglasio, pa je odveden u zdravstvenu ustanovu, kako bi se podvrgnuo analizi krvi, koju je u krajnjem i odbio”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, osim izrečene kazne, koja mu je kao stranom državljaninu odmah naplaćena, izrečena mu je i zabrana upravljanja na teritoriji Crne Gore u maksimalnom trajanju.

