Kasni sjednica SO Budva, Mikijelj pozvao građane na miran protest

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za budućnost Budve pozvala je građane na miran protest ispred budvanske Opštine zbog, kako su kazali, krađe odborničkih mandata i prevare izborne volje.

„Pozivamo građane Budve na miran protest ispred Opštine Budva protiv krađe odborničkih mandata, prevare izborne volje građana – uspostavljanje vlasti sa Demokratskom partijom saocijalista i sprovođenja bezakonja“, naveli su iz koalicije koju predvodi Mladen Mikijelj.

Sjednica SO Budva, na kojoj bi trebalo da bude izabran predsjednik lokalnog parlamenta, kasni dva sata.

Mikijelj tvrdi da je član Građaskog pokreta URA Ilija Armenko skinut sa liste odbornika.

Mikijel je kazao da je Armenko povukao ostavku koju je ranije podnio.

Lider koalicije Za budućnosg Budve je podnio krivičnu prijavu povodom ovog slučaja.

Nosilac liste GP URA u Budvi Blažo Rađenović kazao je da je on podnio ostavku na mjesto odbornika i da je na njegovo mjesto došla najstarija odbornica iz ovog saziva.

Rađenović je negirao da je Armenko povukao ostavku.

“Neki odbornici sa liste bivšeg Demokratskog fronta (DF) su zloupotrijebili prijateljstvo našeg kolege Ilije Armenka i dozvolili sebi da utiču da on ospori ostavku. Kad se uvjerio da je zloupotrijebljen obratio se skupštinskoj službi i potvrdio da je podnio ostavku”, rekao je Rađenović.

On je rekao da tranziciju vlasti u Budvi niko ne može da zaustavi.

“Odlazak DF-a i njemu sličnih vladajućih partija sa nivoa 44. Vlade niko ne može spriječiti, definitivno ti ljudi idu u opoziciju”, poručio je Rađenović.

Uoči današnje sjednice Skupštine opštine Budva, izvršen je policijski pregled zgrade u kojoj bi trebalo da se održi sjednica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS