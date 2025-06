Karis: Estonija ostaje posvećena pružanju ekspertske podrške u oblasti EU integracije

Podgorica, (MINA) – Estonija cijeni partnerstvo sa Crnom Gorom i ostaje čvrsto posvećena pružanju ekspertske podrške, posebno u oblastima evropske integracije, sajber bezbjednosti i digitalizacije, kazao je estonski predsjednik Alar Karis.

Karis, koji boravi u Crnoj Gori, danas je razgovarao sa potpredsjednikom crnogorske Vlade za vanjske i evropske poslove, Filipom Ivanovićem.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Vlade, zajednički ocijenjeno da Crnu Goru i Estoniju povezuju izvrsni bilateralni odnosi, temeljeni na prijateljstvu, zajedničkim evroatlantskim vrijednostima i dugogodišnjoj podršci Estonije evropskoj i reformskoj agendi Crne Gore.

“Konstatovana je obostrana spremnost da se ti odnosi dodatno prodube i učine sadržajnijim u brojnim oblastima od zajedničkog interesa”, kaže se u saopštenju.

Karis je zahvalio na srdačnoj dobrodošlici i, kako se dodaje, izrazio zadovoljstvo što po prvi put boravi u Crnoj Gori, ističući da Estonija cijeni partnerstvo sa Crnom Gorom i ostaje čvrsto posvećena pružanju ekspertske podrške, posebno u oblastima evropske integracije, sajber bezbjednosti i digitalizacije.

On je poručio da Estonija želi da vidi više zemalja u Evropskoj uniji (EU), i da Crnu Goru vidi kao najnapredniju u tom procesu.

Ivanović je naglasio da Crna Gora ostaje posvećena intenziviranju bilateralne saradnje, naročito kroz reformu i modernizaciju javne uprave, digitalizaciju i unapređenje ukupne institucionalne efikasnosti.

U tom kontekstu, kako se dodaje, Ivanović je istakao da Estonija predstavlja primjer uspješne i agilne digitalne transformacije, i da je njeno iskustvo izuzetno korisno za Crnu Goru.

On je naglasio da je cilj Vlade izgradnja javne uprave koja će biti sigurna, efikasna, korisnički orijentisana i lako dostupna građanima.

Na sastanku je ocijenjeno da postoji veliki potencijal za intenziviranje saradnje, posebno u oblastima turizma, sajber bezbjednosti, obrazovanja i razmjene znanja.

“Razmotrena je i mogućnost organizacije foruma privrednika i privrednih komora, kao konkretan korak ka jačanju ekonomskih veza između dvije zemlje”, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da su sagovornici razmijenili mišljenja i o aktuelnim kretanjima u procesu pristupanja Crne Gore EU.

Ivanović je, kako se navodi, detaljno informisao Karisa o ključnim reformama i ostvarenim rezultatima, uključujući pozitivan IBAR, ističući da je Crna Gora prva država kandidat koja je dobila Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila – što, kako je dodao, predstavlja istorijski iskorak.

On je, kako se navodi, posebno zahvalio Estoniji na dosljednoj podršci politici proširenja EU, naglasivši da je Crna Gora već godinama u potpunosti usklađena sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, čime potvrđuje ulogu pouzdanog i odgovornog partnera.

Karis je, kako se dodaje, izrazio spremnost Estonije da, u skladu sa potrebama Crne Gore, pošalje eksperte i pruži podršku u daljoj implementaciji reformi, kako u kontekstu evropske integracije, tako i u drugim oblastima od zajedničkog interesa.

“Sagovornici su se saglasili da je važno dodatno razvijati turističku razmjenu i produbiti saradnju u toj oblasti”, kaže se u saopštenju.

Poseban akcenat, kako su naveli iz Vlade, stavljen je na značaj razmjene studenata i nastavno-naučnog osoblja, i unapređenje saradnje u oblasti obrazovanja i inovacija.

“Istaknuta je i važna uloga estonske Akademije za elektronsko upravljanje, sa kojom Crna Gora već ostvaruje značajnu saradnju u oblasti digitalne transformacije i sajber bezbjednosti”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da su sagovornici zaključili da je Estonija vrijedan partner Crne Gore na njenom evropskom i digitalnom putu, i da postoje svi preduslovi za produbljenje sveobuhvatne bilateralne saradnje u duhu međusobnog razumijevanja i prijateljstva.

