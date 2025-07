Karadaglić: Ne mogu da primim Trinaestojulsku nagradu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski gitarista Miloš Karadaglić zahvalio je Skupštini i žiriju na odluci da mu dodijeli ovogodišnju Trinaestojulsku nagradu, i kazao da ne može da je primi u trenutnim okolnostima.

Dobitnici Trinaestojulske nagrade osim Karadaglića su i književnik Bećir Vuković i umjetnik grafičar Veljo Stanišić.

Karadaglić je, u obraćanju predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću i žiriju, rekao da je neizmjerno zahvalan na odluci da bude predložen i izabran za dobitnika najvećeg crnogorskog priznanja – Trinaestojulske nagrade.

“Tu odluku doživljavam ne samo kao priznanje za dosadašnji rad, već još više kao obavezu za buduće vrijeme”, naveo je Karadaglić, saopšteno je iz Fondacije “Miloš Karadaglić”.

On je dodao da je namjeravao da sav novčani iznos nagrade usmjeri u Fondaciju koju je osnovao radi pomoći mladim umjetnicima i talentima iz Crne Gore.

“Nažalost, u okolnostima na koje nijesam mogao uticati, ja ovo izuzetno priznanje ne mogu primiti i nadam se da će ukupna crnogorska javnost imati razumijevanje za ovaj moj čin”, poručio je Karadglić.

