Kante za selektivno odlaganje ambalažnog otpada objektima VCG i Ministarstva odbrane

Podgorica, (MINA) – U objektima koje korsite Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore (VCG) u centralnoj regiji biće postavljene kante i mini kontejneri za selektivno odlaganje ambalažnog materijala, saopšteno je iz Ministarstva odbrane,

Navodi se da je to predviđeno Sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji koji su danas potpisali Ministarstvo odbrane i podgoričko preduzeće “Deponija”.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Sporazumom je predviđeno uspostavljanje saradnje u cilju uklanjanja velike količine ambalažnog materijala.

Iz tog Vladinog resora su rekli da će to biti učinjeno kroz postavljanje kanti i mini kontejnera za selektivno odlaganje ambalažnog materijala u objektima koje koriste Ministarstvo odbrane i VCG u centralnoj regiji.

Prema Sporazumu, kante i mini kontejnere će dobiti kasarne u Maslinama i Danilovgradu, Vojni aerodrom u Zeti, glavna zgrada Ministarstva odbrane, kao i zgrada Vojno-medicinskog centra.

“Cilj saradnje je doprinos unaprjeđenju očuvanja životne sredine i podizanja svijesti o reciklaži shodno tendencijama savremenih država, čime se potvrđuje odgovoran odnos Ministarstva odbrane prema okolini”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, odlaganje otpada na taj način će rezultirati smanjenjem količine mješovitog otpada koji opterećuje kapacitete za skladištenje istog.

“Posebno imajući u vidu da su tendencije u svim razvijenim zemljama da se jedna količina otpada (selektivnim odlaganjem) pretvori u resurs”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će taj vid saradnje imati pozitivan efekat za Ministarstvo odbrane i za upravu Glavnog grada.

