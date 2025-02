Kamo Śutra: Ne tražimo više ostavke, već smjene Šaranovića i Bečića

Podgorica, (MINA) – Neformalna grupa studenata „Kamo Śutra“ zatražila je smjenu ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića i poručila da će nastaviti sa blokadama sve dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

Član grupe Marko Vukčević, sa blokade mosta Blaža Jovanovića večeras u Podgorici, kazao je da njihov zahtjev više nijesu ostavke, već smjene Šaranovića i Bečića.

On je premijeru Milojku Spajiću rekao je da su u petak predstavnici „Kamo Śutra” bili na Cetinju kako bi odali počast žrtvama stradalim u zločinu koji se dogodio prije tačno mjesec.

„Vi ste navodno bili na pijaci. Na Cetinju su sa nama bili bližnji stradalih u oba zločina. Osjećanje bola koje nas je preplavilo na ovom skupu, danas se pretvorilo u bijes“, rekao je Vukčević.

On je dodao da su zato donijeli odluku da nastave sa blokadama koje, kako su rekli, mogu se očekivati sve dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi.

„Tačno je da je ostavka moralni čin, ali gdje je odgovornost za zločin koji se dogodio? Da li se ispituje postupanje nadležnih 1. januara? Da li su do danas utvrđeni propusti u radu? Ako nijesu – da li možete tvrditi da ih nije bilo?“, upitao je Vukčević.

On je pitao i ko će odgovarati za to što nakon zločina koji se dogodio u Medovini 2022. godine ništa nije urađeno kako se takav zločin ne bi ponovio.

„Ko će odgovarati za smrt 13 osoba u gradu površine 910 kilometara kvadratnih“, upitao je Vukčević.

On je pitao Spajića kad planira sprovođenje evaluacija rada.

„Zar zločin koji se godio 1. januara nije bio dovoljan razlog da se sa evaluacijom otpočne? Čvrsto vjerujemo da jeste. Upravo zbog toga ostavke više nijesu naš zahtjev. Naš zahtjev jeste smjena ministra unutrašnjih poslova i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu“, poručio je Vukčević.

On je kazao da ne traže deklarativne izmjene sistema.

„Mi, između ostalog tražimo sistem u kom se određene funkcije zasnivaju na odgovornosti, što je jedan od principa demokratske, legitimne vladavine“, rekao je Vukčević.

Govoreći o ažurnijem i proaktivnom djelovanju nadležnih institucija po pitanju predmeta posjedovanja oružja, Vukčević je rekao da će sve njihove predloge dostaviti do isteka roka za davanje sugestija (24. februara).

„Moramo napomenuti da naš zahtjev da se dozvola za posjedovanje oružja izdaje na godinu dana u Vašem odgovoru nije ni pomenut“, naveo je Vukčević.

On je rekao da odgovor na zahtjev da se reformiše sistem funkcionisanja policijskih struktura, ne može biti samo zapošljavanje većeg broja policajaca.

„Reforma sistema funkcionisanja znači redovne obuke za postojeće službenike i poboljšanje njihovih uslova rada“, kazao je Vukčević.

On je, govoreći o zahtjevu za uvođenjem građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama, kazao da su posebno insistirali na proučavanju antiratne prošlosti, i izučavanju primjera građanske neposlušnosti u doba militarizacije Crne Gore.

„Da li je tako nešto predviđeno planom Strategije obrazovanja za 2025 – 2035? Još bitnije od toga, građani/ke moraju znati hoće li i kada će tačno građansko obrazovanje ponovo biti u školama“, naveo je Vukčević.

On je, povodom zahtjeva o poboljšanju institucionalnog pristupa brizi o mentalnom zdravlju, kazao da sve što je Spajić nabrojao u odgovoru jeste značajno, „ali je i u ovom slučaju izostao jasan odgovor u odnosu na naše zahtjeve“.

„Nije pomenuto kreiranje priručnika za krizne situacije, kao ni mogućnost otvaranja psihološko-savjetodavnog centra na sjeveru“, kazao je Vukčević.

On je dodao da legitimnost tih, ali i ostalih zahtjeva u vezi sa mentalnim zdravljem potvrdio je i ministar zdravlja Vojislav Šimun, koji je u četvrtak na studentskoj tribini koja je održana na Medicinskom fakultetu tvrdio da je spreman da izađe u susret, i da je isto poručio i Spajiću.

„Zašto onda, idućeg dana u Vašem saopštenju nema ni riječi o tome?“, upitao je Vukčević.

On je kazao da dok danas blokiraju most Blaža Jovanovića, održava se i protest u Zagrebu, a njihove kolege i koleginice u Novom Sadu blokiraju tri mosta.

Vukčević je rekao da je jedan od ta tri mosta – Žeželjev, koji je projektovao inženjer Branko Žeželj, isti čovjek koji je projektovao i most Blaža Jovanovića.

„Sa svih ovih lokacija šalje se jasna poruka svim liderima regiona. Poruka da su mladi spremni da se bore za svoje ideje i da ne prihvatamo da se na naše zahtjeve odgovara politikanski i površno“, zaključio je Vukčević.

