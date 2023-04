Kamenovana kancelarija SNP-a u Budvi

Podgorica, (MINA) – Kancelarija Opštinskog odbora (OO) Socijalističke narodne partije (SNP) u Budvi kamenovana je sinoć oko 21 sat, saopšteno je iz te stranke.

Iz budvanskog odbora SNP-a kazali su da su policijski službenici na licu mjesta napravili uviđaj i obećali da će sve učiniti da počinilac bude otkriven.

Kako su rekli, incident se desio u samom centru grada kod opstinškog parka i u tom krugu postoji preko deset kamera.

„OO SNP Budva i Omladina partije nema komentar na nemili događaj, ali se pitaju ko se to plaši SNP-a pred izbore i zbog čega“, navodi se u saopštenju.

Iz SNP-a su pozvali sve političke subjekte u Budvi da osude taj kukavički čin.

