Kalas: Crna Gora da se fokusira na reforme

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da se fokusira na reforme, jer je ostalo još mnogo da se uradi na putu prema Evropskoj uniji (EU), poručila je visoka predstavnica EU za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije, Kaja Kalas.

Ona je, na konferenciji za novinare sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem, rekla da pozdravlja sporazum koji je nedavno postignut sa opozicijom.

“Crna Gora je izuzetno vrijedan partner, zato počinjemo iz Crne Gore, jer ste ostvarili jako dobar napredak na evropskom putu“, navela je Kalas, koja je boravkom u Crnoj Gori započela prvu zvaničnu posjetu Zapadnom Balkanu.

Ona je istakla podršku EU evropskim integracijama države i pozdravila posvećenost Crne Gore reformama.

Prema riječima Kalas, za proces pristupanja potrebne su veoma kompleksne reforme.

„Kao što znate, nema prečica do EU. Potrebno je da se sprovode značajne reforme i pozdravljam sporazum sa opozicijom koji je zaključen nedavno“, navela je Kalas.

Ona je dodala da je ponosna što je EU, preko ambasadora Unije u Crnoj Gori Johana Satlera, pomogla da dođe do kompomisa.

„Sada treba da se fokusirate na reforme, jer ostaje još mnogo toga što treba da se uradi“, naglasila je Kalas.

Ona je poručila da je EU tu da podrži Crnu Goru.

„Mogu da vas uvjerim da smo tu za vas, na svakom koraku“, kazala je Kalas.

Ona je kazala da su danas imali priliku da razgovaraju o važnosti jačanja bezbjednosne saradnje.

„Živimo u veoma turbulentnim vremenima i zaista treba da jačamo saradnju u oblasti bezbjednosti“, dodala je Kalas.

Na pitanje novinara koliko poglavlja Crna Gora može zatvoriti ove godine i šta može učiniti da se zatvori poglavlje 31, koje je Hrvatska blokirala, Kalas je rekla da je razvoj dobrih odnosa sa susjednim državama veoma važan na evropskom putu države.

Ona je, odgovarajući na pitanje novinara, kazala da su misije posmatranja izbora veoma važne, kako bi se osigurali slobodni izbori.

Kalas je ocijenila da je veoma teško boriti se protiv stranih uplitanja.

Ona je rekla da je veoma zahvalna Crnoj Gori što podržava Rezoluciju Ujedinjenih nacija kada je u pitanju Ukrajina i teritorijalni integritet te države, kao i što je prihvatila ukrajinske izbjeglice.

“Ako sam dobro razumjela, prihvatili ste više ukrajinskih izbjeglica po glavi stanovnika nego bilo koja druga zemlja na svijetu”, dodala je Kalas.

Ona je rekla da će sjutra posjetiti Sarajevo.

“Ne možemo da tolerišemo napade na jedinstvo i državni poredak. Političari imaju veliku odgovornost da zajedno rade i da čine da zemlja napreduje prema EU”, kazala je Kalas.

Političari, kako je poručila, moraju da prevazilaze podjele, a ne da ih produbljuju.

“To je vrlo važno za stabilnost, kako u Bosni i Hercegovini, tako i šire u regionu”, kazala je Kalas.

Spajić je istakao da je Crna Gora 100 odsto posvećena vanjskoj i bezbjednosnoj politici EU.

“Mi smo nepokolebljivi na tom putu, bez obzira na to ko je premijer, ko predstavlja većinu ili ko je u Vladi. Stoprocentna posvećenost vanjskoj i bezbjendosnoj politici je imperativ za Crnu Goru i to se ne dovodi u pitanje”, poručio je Spajić.

On je kazao da je Crna Gora predvodnica u procesu pristupanja EU.

„Želimo da nastavimo ovim tempom reformi“, dodao je Spajić.

Kako je istakao, prošla godina je bila najuspješnija kad su u pitanju evropske integracije Crne Gore.

„Radujemo se junu i julu i Međuvladinoj konferenciji koja će biti održana u sklopu poljskog predsjedavanja EU. Nadam se da ćemo do tada zatvoriti neka poglavlja, kao i do kraja godine“, rekao je Spajić.

Crna Gora, kako je naglasio, nema dilema.

„EU je naš strateški put i ne postoji apsolutno ništa što bi nas odvratilo sa njega”, naveo je Spajić.

