Kabinet Milatovića: Skupština da završi izbor sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore hitno treba da prestane da izaziva ustavnu krizu, počne da radi svoj posao u skladu sa zakonom i završi izbor sudija Ustavnog suda, poručili su iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića.

U saopštenju kabineta navodi se da je očuvanje ustavnog poretka jedna od najvažnijih dužnosti predsjednika, kao i da Milatović neće ćutati na kršenje zakona i opstrukciju izbora sudija Ustavnog suda.

Iz Milatovićevog kabineta su upozorili da miješanje politike u sudsku granu vlasti traje već godinu.

“Politički interesi i vlasti i opozicije ozbiljno ugrožavaju izbor sudija Ustavnog suda”, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da su upražnjena tri sudijska mjesta i da već godinu dana nije izabran novi sudija Ustavnog suda koji treba da zamijeni penzionisanog sudiju.

“Takođe, jedna sudija je po mišljenju Venecijanske Komisije neustavno razriješena”, podsjetili su iz Milatovićevog kabineta.

Milatović je, kako su dodali, još 15. maja predložio kandidatkinju Mirjanu Vučinić iz kvote sudija koje predlaže institucija predsjednika, ali do danas Skupština nije donijela odluku o njenom izboru.

“Ovakvo postupanje Skupštine i Ustavnog odbora dodatno produbljuje ustavnu krizu koja je jasno identifikovana u mišljenjiima Venecijanske i Evropske komisije”, kazali su iz kabineta.

Oni su poručili da vladavina prava podrazumijeva funkcionisanje institucija u skladu sa Ustavom i zakonima, bez selektivnosti i političkog upliva.

“Ustavni sud, kao vrhovni čuvar ustavnosti i zakonitosti, mora da odražava istinsku posvećenost izgradnji Crne Gore kao demokratske države sa jasnom evropskom perspektivom”, istakli su iz kabineta.

Oni su poručili da Crna Gora više ne može da priušti luksuz da se politika isključivo bavi politikom, umjesto da unapređuje institucije.

“Zato je od ključnog značaja da Skupština hitno prestane da izaziva ustavnu krizu, počne da radi svoj posao u skladu sa zakonom i završi izbor sudija Ustavnog suda”, zaključuje se u saopštenju Milatovićevog kabineta.

