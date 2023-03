Južnokorejskim državljanima određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici odredio je pritvor do 30 dana južnokorejskim državljanima C.J.H i K.D.H. zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo falsifikovanje isprave.

Iz suda su naveli da su prilikom pasoške kontrole na graničnom prelazu Aeorodrom Podgorica od od osumnjičenih oduzete putne isprave Kostarike, Koreje i Belgije i to prilikom ukrcavanja za let na liniji Podgorica – Dubai.

Kako su kazali, osnovni državni tužilac u Podgorici je predložio određivanje pritvora, pa je saslušanje osumnjičenih sudija za istragu zakazao danas u 13 sati i 15 minuta.

Iz Osnovno suda su kazali da je branilac osumnjičenog C.J.H tražio izuzeće sudije, jer nije obezbijedio tumača korejskog jezika, kao maternjeg jezika, zbog čega je odbio da komunicira na engleskom jeziku na kojem je komunicirao kod državnog tužioca.

“Predsjednica suda je odbila zahtjev za izuzeće kao neosnovan, jer je svojim potpisom kod tužioca potvrdio da razumije engleski jezik, pa je angažovanjem tumača na tom jeziku ispoštovano njegovo zakonsko pravo da se postupak vodi na njegovom ili na jeziku koji razumije”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je nakon odluke predsjednice suda, nastavljeno saslušanje osumnjičenih.

Iz suda su kazali da je sudija za istragu odredio pritvor C.J.H i K.D.H. zbog opasnost od bjekstva s obzirom na to da su strani državljani i da ih ni jedna okolnost ne vezuje za Crnu Goru.

“Osim toga se istima za sada ne može sa sigurnošću utvrditi identitet, pri čemu je od njih privremeno oduzeto više putnih isprava od kojih neka glase na različita imena”, dodaje se u sopštenju.

Za C.J.H i K.D.H. je, kako su istakli iz suda, raspisana Interpolova potjernica.

