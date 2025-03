Juventas: Svi novinari moraju imati jednaku zaštitu pred zakonom

Podgorica, (MINA) – Napad na novinarku Radio Televizije Crne Gore Dušanku Pejović predstavlja ozbiljan udar na slobodu medija i bezbjednost novinara u Crnoj Gori, ocijenili su iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Iz te NVO su rekli da očekuje hitnu i strogu reakciju pravosuđa u slučaju napada na Pejović, kako bi se poslala jasna poruka da su nasilje i prijetnje medijskim radnicima apsolutno neprihvatljivi i da svi novinari, bez izuzetka, moraju imati jednaku zaštitu pred zakonom.

Iz Juventasa su najoštrije osudili napad na Pejović, ocijenjujući da predstavlja ozbiljan udar na slobodu medija i bezbjednost novinara u Crnoj Gori.

Prema njihovim riječima, svaki oblik nasilja nad predstavnicima medija ne samo da ugrožava pravo javnosti na istinito i nepristrasno informisanje, već dodatno produbljuje atmosferu straha i nesigurnosti u društvu.

“Ovo, nažalost, nije izolovan incident, već dio šireg problema sa kojim se novinari u Crnoj Gori suočavaju godinama“, navodi se u saopštenju.

Iz Juventasa su ukazali da posebno zabrinjava što su meta takvih napada često novinarke, što, kako smatraju u toj NVO, ukazuje na duboko ukorijenjenu mizoginiju i neravnopravan položaj žena u medijima i društvu uopšte.

„Napad na Pejović, koji se dogodio ispred njenog stana, svjedoči o rastućem pritisku i nesigurnosti sa kojima se suočavaju novinari u Crnoj Gori“, rekli su iz Juventasa.

Iz te NVO su pozdravili brzu reakciju policije i hapšenje osumnjičenog, ali i ukazali na zabrinjavajuću činjenicu da se ovaj incident dešava u trenutku kada Uprava policije prekršajno goni poznatog novinara Brana Mandića.

„Ovakvi slučajevi otvaraju ozbiljno pitanje selektivnog pristupa institucija kada je u pitanju zaštita novinara. Podsjećamo da su institucije demokratske države dužne da osiguraju jednak tretman i zaštitu svim novinarima, bez obzira na njihove stavove, medijske kuće ili teme kojima se bave“, naveli su iz Juventasa.

Oni su podsjetili da su institucije posebno obavezne da štite sigurnost onih koji pišu o društvenim problemima, društvenim promjenama i koji svojim radom kritikuju sistemske nepravilnosti.

