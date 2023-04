Jovanović predložena za VDT-a

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet (TS) predložio je danas tužiteljku Maju Jovanović za vrhovnu državnu tužiteljku (VDT).

Odluka je donijeta na zatvorenom dijelu sjednice TS-a, prenosi Portal RTCG.

Jovanović je, nakon intervjua, imala podršku devet od deset članova TS-a.

Predlog TS-a biće dostavljen Skupštini, koja na plenumu u prvom krugu glasanja VDT-a bira dvotrećinskom većinom.

Intervjui su obavljeni i sa pravnikom Miloradom Markovićem i sutkinjom Suzanom Mugošom.

Jovanović je kazala da na nju niko nije vršio politički uticaj.

Ona je ocijenila da je potrebno izmijeniti Zakon o tužilaštvu.

“Smještajni kapaciteti najveći su problem tužilaštva”, rekla je Jovanović.

Ona je poručila da se tužilaštvo ne smije izdvajati od sudova kada se bude gradila Palata pravde.

Mugoša je tokom saslušanja poručila da je jučerašnja situacija na Odboru za politički sistem nedopustiva i da VDT mora stati u odbranu tužilaca.

Ona je kazala da nema lobije, ili ljude koji stoje iza nje.

“Uspjehe tužilaštva ponesu političari, a ne tužioci, što bih ja promijenila”, navela je Mugoša.

Marković je istakao da treba povesti računa o informacijama koje dolaze do medija, jer se često krše prava na zaštitu privatnosti i ugrožava rad tužilaštva.

