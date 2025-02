Jovanović: Mikijelj da napusti NSD i podrži Odžića

Podgorica, (MINA) – Nosilac liste “Budva naš grad” Nikola Jovanović pozvao je lidera koalicije “Za budućnost Budve” Mladena Mikijelja da napusti Novu srpsku demokratiju (NSD) i da podrškom nosiocu liste Evropskog saveza Petru Odžiću za predsjednika lokalnog parlamenta otvori put za stvaranje stabilne vlasti.

Mikijelj je u subotu kazao da bi najbolji izlaz iz situacije u Budvi bio izbor nestranačke ličnosti za predsjednika Opštine, i predložio da na toj poziciji bude Marko Carević.

Jovanović je, u otvorenom pismu, zahvalio Mikijelju na spremnosti da zajedno traže rješenja koja su u interesu Budve i njenih građana.

“Svjesni smo odgovornosti koju svi nosimo u ovom trenutku i vjerujemo da dijelimo isti cilj – očuvanje političkog integriteta i borbu za Budvu oslobođenu političkih trgovina i ličnih interesa”, naveo je Jovanović.

On je kazao da postoji jasan put naprijed i ponudio Mikijelju dvije opcije.

Prva opcija je, kako je kazao, da Mikijelj napusti NSD i pridruži se grupi “Budva Naš Grad” kao političkoj snazi koja dosljedno stoji na braniku interesa građana.

“Ovim biste dali dodatnu težinu procesu stabilizacije vlasti, a Vaša podrška gospodinu (Petru) Odžiću bila bi prvi korak ka vraćanju političkog kredibiliteta i odgovornog upravljanja gradom”, naveo je Jovanović u pismu Mikijelju objavljenom na Fejsbuku /Facebook/.

Jovanović je kao drugu opciju predložio da Mikijej napustiti NSD i osnuje svoju političku platformu, afirmišete sopstveni integritet, i da preuzme ulogu lidera koji je spreman da brani principe i interese Budve.

“U tom slučaju, podrškom gospodinu Odžiću pokazali bismo političku zrelost i otvorili put za stvaranje stabilne većine zasnovane na međusobnom uvažavanju i jasnim političkim principima”, rekao je Jovanović.

On je poručio da su nakon ovoga, spremni da zajedno grade vlast u Budvi na temelju iskrene saradnje, političke stabilnosti i zajedničkog rada na ključnim projektima.

“Vjerujemo da ste svjesni da su posljednji politički potezi Vašeg predsjednika izdali ne samo Budvu već i Vas lično, kao i sve ljude koji su se borili za promjene”, naveo je Jovanović.

Prema njegovim riječima, revidiranje datuma održavanja sjednice sa 11. na 3. februar jasan je pokazatelj da je NSD napravila politički dogovor na državnom nivou zarad usvajanja budžeta i funcionisanje državnog parlamenta.

“Nakon izdaje prethodnog predsjednika i ljudi iz opštinskog odbora, sledeći na redu ste Vi. I upravo se to i desilo. Izbor je na Vama, Budva ili partijsko poslušništvo”, naveo je Jovanović.

On je dodao da očekuje odgovor Mikijelja.

“Vjerujemo da ćemo donijeti odluku u najboljem interesu Budve i svih njenih građana”, zaključio je Jovanović.

