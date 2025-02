Jovanović izabran za predsjednika Opštine Budva

Podgorica, (MINA) – Nosilac liste “Budva naš grad“ Nikola Jovanović izabran je za predsjednika Opštine Budva.

Za izbor Jovanovića glasali su odbornici liste “Budva naš grad”, Demokratske partije socijalista, Evropskog saveza i Građanskog pokreta URA.

Jovanović je odbornicima budvanskog parlamenta predstavio platformu za prevazilaženje političke krize i odgovorno upravljanje gradom.

On je kazao da je Budva u stanju duboke političke krize, opterećena podjelama i razlikama po više osnova.

“Cilj je da u narednom periodu prevaziđemo podjele, uspostavimo civilizovan i demokratski dijalog, a da obračun na političkom polju bude po principu ko će predložiti bolje projekte i predloge koji donose boljitak našim građanima”, rekao je Jovanovi.

On je istakao da će se agenda rada lokalne uprave zasnivati na transparentnosti, profesionalizacije i racionalizaciji javen uprave, demorkatičnosti, poštovnaju javnog interesesa, dijalogu i previzlaženju vještačkih podjela.

Jovanović je kazao da je u narednom periodu predviđeno rješavanje problema parkinga i izgradnju novih garaža, a najavio je i izgradnju šetališta kroz faze od Starog grada do Bečića.

On je rekao da je važan cilj i popis opštinske imovine i dodao da će biti formirana i komisija za popis te imovine.

Jovanović je naglasio da je, uz navedeno, prioritet i depolitizacija i profesionalizacije javne uprave.

“Radna mjesta ćemo učiniti za profesionalce i strulni kadar, umjesto dosadašnjih loših praksi zapošljavanja po partijskom ključu”, rekao je Jovanović.

On je poručio da će, imajući u vidu da je Budva najvažnija turistička destinacija, deblokadom rada lokalne uprave, nadležnih službi i preduzeća, stvoriti uslove da svi kapaciteti budu spremni i angažovani na pripremi i realizaciji turističke sezone.

Jovanović je rekao da je planiran novi ulaz u grad, kao i rasterećenje gužve na Zavali.

“Intenzivno radimo u saradnji sa Monteputom na realizaciji ovog najvažnijeg infrastrukturnog projekta. Utvrdili smo trasu buduće zaobilaznice kao i priključenje za grad u Markovićima, čime ćemo rasteretiti tranzitni saobraćaj i probleme gužvi u špicu turističke sezone”, naveo je Jovanović.

Kako je istakao, nastaviće da, u saradnji sa državnim organima, rade na izgradnji gradske bolnice.

Jovanović je kazao da će subvencionisati podstanare, a najavio je i izgradnju zgrada sa stanovima za stanovnike Budve po povoljnim uslovima.

On je najavio i da će opština preuzeti obavezu naknade troškova za pohađanje vrtića.

“Pravo na predškolsko obrazovanje treba da bude dostupno svima i smatramo da je besplatan vrtić za svu djecu, naša obaveza na putu obrazovanja naših najmlađih sugrađana koju smo obavezni da ispunimo”, rekao je Jovanović.

On je pozvao odbornike, bez obzira na partijsku pripadnost, da podrže platformu i budući način rada lokalne uprave koji je, kako je rekao, baziran na realnim potrebama građana i razvoju grada.

“Uvjeren sam da je predloženi model i način rada, garant prosperiteta našeg grada, koji će donijeti novi investicioni ciklus, unaprijediti našu turističku ponudu i pokazati da kao uprava brinemo podjednako o svim našim građanima kojima smo dužni da stvorimo bolje uslove za život”, kazao je Jovanović.

