Joković: SNP pokazao da je neuništiv

Podgorica, (MINA) – Koalicija Socijalističke narodne partije (SNP) i Demosa je na vanrednim parlamentranim izborima ostvarila zadovoljavajući rezultat, ocijenio je nosilac te izborne liste Vladimir Joković.

On je, na konferenciji za novinare, rekao da je SNP pokazao da je neuništiv.

„Posebno bih istakao doprinos mladih SNP-a, oni su nemjerljivo doprinijeli da napravimo rezulat i pobijedimo sve one koji su mislili da SNP neće preći cenzus i biti parlamentarna partija“, naveo je Joković.

On je kazao da je, prema njihovim podacima, SNP uspio i napravio rezultat koji je u ovom trenutku zadovaoljavajući.

“S obzirom na sve što nas je pratilo ovih dana i sve projekcije koje su davali oni koji nam ne žele dobro“, dodao je Joković.

On je poručio da će u budućnosti SNP raditi još bolje.

„Ali sa onima koji su u SNP-u zato što vole tu partiju, a ne sa onima koji su u njoj bili radi ličnih interesa i privilegija“, istakao je Joković.

On je kazao da su najdugovječnija partija, da su bili najduže u opoziciji i dali najveći doprinos promjenama u Crnoj Gori.

„Tim putem ćemo nastaviti, jer Crna Gora mora imati mnogo promjena, pogotovo kada su u pitanju ekonomija i vladavina prava“, rekao je Joković.

