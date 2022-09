Joković: SNP će učiniti sve da do dogovora dođe

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) neće biti kočnica, već će dati sve što je u njenoj moći da dođe do dogovora stranaka koje su osvojile većinu na izborima 30. avgusta 2020. godine, kazao je lider SNP-a Vladimir Joković.

On je za Gradsku Televiziju rekao da je uvjeren u dogovor.

“SNP sigurno neće biti kočnica, nego će dati sve što je u našoj moći da do tog dogovora dođe”, naveo je Joković.

On je kazao da će izbori svakako doći – da li prijevremeni ili redovni, “ali će doći”, prenosi portal Gradski.me.

“U dogovoru koji smo potpisali, formiranje vlade se garantuje najmanje do proljeća naredne godine, do predsjedničkih izbora. Nakon toga, ako svi budu zadovoljni funkcionisanjem vlade, ona može produžiti do 2024. i redovnih izbora”, rekao je Joković.

Lider Radničke partije Maksim Vučinić očekuje da nova vlada bude ubrzo formirana.

“Predsjednik države je obavezan da da ime mandatara do 19. septembra, a ovaj dogovor će doći mnogo prije toga i imaćemo rješenja za sve pozicije”, smatra Vučinić.

Poslanica URA-e Božena Jelušić za Gradsku Televiziju kazala je da ne učestvuje u pregovorima, ali da su izbori najbolja opcija.

“Vjerujem da bi novi izbori bili najbolje moguće rješenje i lično bih uvijek navijala za nove izbore”, rekla je Jelušić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS