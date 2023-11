Johanson: Crna Gora pouzdan partner u sprovođenju evropskih politika

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je pouzdan partner u sprovođenju evropskih politika, rekla je evropska komesarka za unutrašnje poslove Ilva Johanson.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unurašnjih poslova Crne Gore (MUP), Johanson je to kazala na Konferenciji o jačanju saradnje u borbi protiv krijumčarenja migranata na kojoj je učestovao i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

“Johanson je, obraćajući se prisutnima, ocijenila Crnu Goru kao primjer pouzdanog partnera, kojem institucije Evropske unije (EU) vjeruju”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ona je istakla značaj saradnje crnogorske granične policije sa FRONTEX-om, i pohvalila napore u pravcu uvođenja sistema za elektronsku identifikaciju i registraciju migranata.

Navodi se da je Šaranović sa Johanson potpisao ažurirani Bilateralni aranžman Crne Gore i EU za implementaciju Zajedničkog akcionog plana zemalja Zapadnog Balkana za borbu protiv terorizma.

On je kazao da će se na taj način omogućiti nastavak bilateralne saradnje sa EU u odnosu na oblast borbe protiv terorizma i doprinijeti jačanju nacionalnih kapaciteta.

“Sigurnost u našem regionu umnogome zavisi od zajedničkog djelovanja”, istakao je Šaranović.

On je kazao da je Crna Gora posvećena borbi protiv ilegalnih migracija, čime aktivno doprinosi globalnim naporima u rješavanju tog izazova.

Šaranović je naglasio opredijeljenost MUP-a u pogledu implementacije projekata za integrisano upravljanje granicama i sprovođenje migratornih politika u skladu sa standardima EU.

Posebno je akcentovao izvanrednu saradnju sa FRONTEX-om, kao i predan rad u cilju uspostavljanja sistema za elektronsku identifikaciju i registraciju migranata.

“Cilj nam je da crnogorske granice učinimo bezbjednim, a time doprinesemo i većoj bezbjednosti država regiona i članica EU”, kazao je Šaranović.

