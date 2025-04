Joanikije: Vlast da donese odluku o obnovi kapele na Lovćenu

Podgorica, (MINA) – Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije pozvao je sadašnju crnogorsku vlast da donese odluku o obnovi Njegoševe kapele na Lovćenu i time, kako je naveo, ispravi greške svojih prethodnika.

Joanikije je u vaskršnjoj poruci naveo i da Crna Gora podriva svoju sekularnost, ako nije spremna da ispoštuje legitimna prava građana koji žele da njihova djeca imaju vjeronauku u državnim školama.

On je čestitao praznik Hristovog vaskrsenja svim vjernicima Mitropolije crnogorsko-primorske.

“Proslavljajući Praznik Vaskrsenja, otvorimo svoje duše i srca za sve ljude, bližnje i daljnje, naročito za djecu, siročad i siromašne, za bolesnike i ožalošćene, za sve one koji pate i trpe nepravdu u ovom svijetu”, naveo je Joanikije.

On je rekao da će sa proslavom praznika započeti u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj obilježavanje velikih i značajnih jubileja, prvenstveno 1700. godišnjicu Prvog vaseljenskog sabora.

Prema riječima Joanikija, biće proslavljeni i Njegoševi jubileji – 180 godina „Luče mikrokozma“ i stogodišnjica od obnove njegove grobne crkve – Lovćenske Kapele.

On je istakao da je cijelo Njegoševo duhovno potomstvo, u Crnoj Gori i svuda u svijetu, dužno ispuniti Njegoševu poslednju volju i amanet koji je ostavio.

Kako je naveo, komunističke vlasti su se ogriješile o Njegoša kada su srušile njegovu crkvu, rušeći tako i njegov amanet i skrnaveći njegov grob.

“Pa zbog toga pozivamo sadašnje vlasti u Crnoj Gori da isprave greške svojih prethodnika i donesu odluku o obnovi Kapele na Lovćenu i ispunjenju Njegoševog zavještanja, da njegove svete mošti počivaju u toj crkvi koju je podigao i posvetio Svetom Petru Cetinjskom”, rekao je Joanikije.

On je podsjetio i na “predsmrtni vapaj Crnoj Gori blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija da se obnovi Kapela na Lovćenu po njenom prvobitnom izgledu iz 1845. godine, da se u njoj polože mošti Njegoševe, s tim da se sadašnji mauzolej sačuva kao spomenik”.

“Nadamo se da će savremena Crna Gora ispuniti ovu vapajnu molbu našeg velikog prethodnika i Njegošev amanet u potpunosti izvršiti, a tako i njegov blagoslov prizvati na sebe i na sve koji u njoj žive”, rekao je Joanikije.

On je kazao da se ovih dana u javnosti Crne Gore razvila polemika o vraćanju vjeronauke u osnovne i srednje škole, čemu se protive “vajni zastupnici ljudskih prava i tobožnji branioci građanske i sekularne Crne Gore”.

Joanikije je rekao da je Crna Gora najbrže napredovala u svakom pogledu i dostigla najveći međunarodni ugled dok je imala vjeronauku u svojim školama.

Osim toga, kako je istakao, pravo na obrazovanje spada u osnovna ljudska prava i ono se ne može ispoštovati ukoliko ne uključuje i pravo na vjersko obrazovanje.

“Ako Crna Gora nije spremna da ispoštuje legitimna prava svih, pa i onih svojih građana koji žele da njihova djeca imaju vjeronauku u državnim školama, kao što je to slučaj u većini zemalja Evropske unije, ona time podriva svoju sekularnost i pokazuje da u tom pogledu nije u stanju da se odrekne mračnih tekovina totalitarnog komunističkog sistema”, naveo je Joanikije.

On je u vaskršnjoj poruci, između ostalog, naveo i da, gledajući svakodnevno užasavajuće i apokaliptične ratne prizore na području Ukrajine i Palestine, treba umnožiti molitve za uspostavljanje mira među sukobljenim zemljama.

Kako je rekao Joanikije, započeti dijalog najuticajnijih zemalja o prestanku ratnih dejstava i vraćanju mira među zavađenim narodima uliva nadu o konačnom povratku mira.

“Pomolimo se usrdno, draga braćo i sestre, Vaskrslom Gospodu da blagoslovi one koji su pomenuti dijalog započeli, neka ih urazumi svojom mudrošću, da uspostave pravedni i trajni mir u Ukrajini i Palestini”, naveo je Joanikije.

Prema njegovim riječima, da bi se takav mir postigao, treba odmah da prestane nasilje nad sveštenstvom, otimanje hramova, skrnavljenje svetinja i ugrožavanje vjerskih prava i sloboda koje sadašnja vlast u Ukrajini vrši nad kanonskom Ukrajinskom pravoslavnom crkvom.

Joanikije je kazao da se, po istom obrascu, priprema državni teror nad Estonskom pravoslavnom crkvom gdje, kako je rekao, tamošnje vlasti spremaju zakon o zabrani te crkve koja ima mnogovjekovnu istoriju svog jevanđeljskog djelovanja u toj zemlji.

“Gonjenje crkve u pomenutim zemljama sa ciljem nasilne izmjene vjerskog identiteta pravoslavnih naroda prestavlja sramotu za cio prosvećeni svijet posebno za Evropu kao kolijevku civilizavije i pravnog poretka”, poručio je Joanikije.

On je kazao da se, kada se govori o gaženju vjerskih i drugih ljudskih prava, mora obratiti pažnja na, kako je rekao, dugogodišnju ugroženost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji od prištinskih vlasti.

“Na toj zavjetnoj zemlji, srpskoj Palestini kako je Njegoš nazva, pravoslavni Srbi i danas trpe nasilja i otimanja imovine, bezrazložna hapšenja i svakodnevna zastrašivanja”, rekao je Joanikije.

Kako je naveo, pored svih, na papiru važećih rezolucija i sporazuma, na samom djelu pravoslavni Srbi ostali su bez ikakve pravne sigurnosti.

“O tome svjedoče mnoga nerasvijetljena ubistva, progoni, prebijanja, pljačke i ostala nasilja koja su na Kosovu i Metohiji nekažnjeno počinili albanski teroristi nad Srbima za poslednjih 26 godina”, rekao je Joanikije.

Međutim, kako je kazao, i pored svih nepravdi koje svakodnevno trpe, Srbi na Kosovu su ostali vjerni svojim svetinjama i ognjištima svojih otaca, podnoseći nepravde i stradanja Hrista radi.

“Velika nam je utjeha što je vjerni narod iz Crne Gore uvijek spreman da pomogne i na svaki način podrži našu braću i sestre na raspetom Kosovu i što je svim srcem odan velikim svetinjama na toj svetoj srpskoj zemlji”, naveo je Joanikije.

