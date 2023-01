Joanikije: Građani da izađu na izbore, tako će izazvati promjene na bolje

Podgorica, (MINA) – Mitropolit crnogorsko primorski Joanikije pozvao je narod u Crnoj Gori da ima strpljenja i da molitvom za mir u državi i cijelom svijetu doprinese razrješenju različitih kriza i sveopšte zabrinutosti.

On je, u božićnoj poruci, kazao da vjernici kao punopravni i odgovorni građani Crne Gore treba da izađu na predstojeće izbore, kada god oni bili, i da slobodno po svojoj savjesti glasaju za koga hoće.

„Tako će najlakše izazvati dugo očekivane promjene na bolje u ovoj državi i doprinijeti napretku svoje djece“, naveo je Joanikije.

On je naveo da se sveopšta božićna radost koja vrhuni u svetoj liturgiji preliva u hrišćanske domove.

Joanikije je kazao da Hristovo rođenje otkriva smisao života i rađanja djece ukrepljujući roditelje da svojoj djeci pruže što više ljubavi, lijepo hrišćansko vaspitanje i dobro obrazovanje.

„U porodičnom domu kroz našu krstonosnu istoriju odnjegovane su najuzvišenije vrijednosti vjere, časti, gostoprimstva, rodoljublja, čojstva i junaštva na kojima je utemeljeno duhovno biće Crne Gore. Jasno je samo po sebi da svi oni koji javno i bestidno promovišu nemoral i prostakluk sablažnjavajući djecu i omladinu potkopavaju cio naš narod i njegovu otadžbinu“, rekao je Joanikije.

On je kazao da su, suočeni sa zabrinjavajućim nedostacima obrazovanja djece u školama, uz pomoć dobrih ljudi i Vlade Crne Gore registrovali Pravoslavnu gimnaziju Svetog Save u Podgorici koja će početi sa radom naredne školske godine.

U njoj će se, kako je naveo, pored ostalih gimnazijskih predmeta izučavati i pravoslavna vjeronauka kao važan dio opšteg obrazovanja.

„Cilj nam je, da primjenjujući najviše obrazovno – vaspitne standarde, što bolje pripremimo učenike ove Gimnazije za buduće studije po njihovom slobodnom izboru“, rekao je Joanikije, dodajući da su uvjereni da će na takav način dati veliki doprinos školstvu Crne Gore.

On je rekao da vjera i vjeronauka ne ograničavaju nego podstiču istraživačke, stvaralačke i saznajne moći čovjeka, čemu su, kako je naveo, najbolji svjedoci Njegoš i Tesla među svim drugim genijalnim stvaraocima i naučnicima.

„Zbog toga sve prigovore protiv vjerskog obrazovanja u školama odbacujemo kao površne, prevaziđene ili zlonamjerne“, istakao je Joanikije.

On je kazao da pravoslavna vjera otkriva da sloboda čovjekova počinje razrješenjem i oslobođenjem od sveza grijeha.

Prema riječima Joanikija, biti slobodan znači imati široko i otvoreno srce za bližnje, ne samo za one koji isto misle, nego i za one koji misle različito i suprotno.

„Učinimo sve da razlike u mišljenjima među nama ne odvedu u podjele, mržnju i raskole. Iskoristimo pomenute razlike kao važan povod za dobar i sveobuhvatan dijalog koji je ključ za rješenje mnogih nesporazuma među ljudima i za uspostavljanje njihovih bratskih odnosa“, poručio je Joanikije.

Kako je istakao, najbolji momenat da se počnu popravljati i nanovo izgrađivati međuljudski odnosi u Crnoj Gori je Božić – znameniti i svijetli praznik u koji se Hristos svojim rođenjem pojavio u mračnoj vitlejemskoj pećini da svjetlošću svoga Božanstva prosvijetli tamu ovog svijeta, prvenstveno ta mu grešnih ljudskih duša.

Joanikije je kazao da Carstvo Božije počelo da se projavljuje na zemlji od momenta Hristovog rođenja i da je ono „naša nebeska i nerazoriva otadžbina“.

„Da bismo postali njegovi građani mi pravoslavni hrišćani treba da izgrađujemo i svoju zemaljsku otadžbinu kao društvo pravde, slobode i istinske čovječnosti, jer na takav način gradimo svoje i spasenje svojih bližnjih“, dodao je Joanikije.

Joanikije je poručio da će Srpska pravoslavna crkva (SPC) u Crnoj Gori i u buduće kao i do sada biti sa svojim narodom i vršiti svoju uzvišenu službu koja joj je od Boga povjerena.

„Nećemo dijeliti svoj vjerujući narod ni po nacionalnoj ni po stranačkoj pripadnosti, nego ćemo širiti bratsku slogu i razumijevanje, poštovanje i praštanje“, istakao je Joanikije.

On je rekao da u božićnoj radosti, dušom i srcem podržavaju „braću i sestre na svagda raspetom Kosovu i Metohiji“.

„Vidimo da se međunarodne garancije za njihovu slobodu i miran život ne sprovode u djelo. Junački trpe nepravde, pritiske i progone ali ostaju vjerni zavjetu svetog kneza Lazara i nemanjićkim svetinjama“, kazao je Joanikije.

Kako je dodao, dive se njihovoj izdržljivosti i hrabrosti koje su dar od Boga.

„Nebesku vedrinu i ljepotu hrišćanske vjere koju širi Vladika Teodosije u ovom teškom vremenu, zajedno sa sveštenstvom, monaštvom, vjernim narodom i prizrenskim bogoslovima vidimo kao svijetlo svjedočanstvo Jevanđelja Hristovog, bez mnogo riječi, a sa puno žrtve i ljubavi“, naveo je Joanikije.

On je kazao da se mole Bogu da se što prije vrati mir i da prestane bratsko krvoproliće u Ukrajini, zbog čega su mnogi iz te zemlje izbjegli.

„Svima koji su ostali bez svojih domova upućujemo riječi bratske utjehe i božićni cjeliv mira, a one koji su došli u Crnu Goru primamo kao svoju dragu braću i sestre u Hristu“, naveo je Joanikije.

On je poručio da hramova i domova za njih uvijek biti otvorena.

„Sa molitvom da božićna radost obasja i obraduje sve vjerne, djecu i odrasle, zdrave i bolesne, a naročito tužne, potištene i usamljene, i sve ljude dobre volje, da se blagoslov Božiji u nastupajućoj Novoj godini izlije na cijelu tvorevinu, srdačno čestitamo svima i svakome svijetli praznik Rođenja Hristovog sa najradosnijim pozdravom: Mir Božiji! Hristos se rodi!“, poručio je Joanikije.

