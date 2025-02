Jeftina predstava u režiji DPS-a ogolila opozicionu bezidejnost

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna opozicija, predvođena Demokratskom partijom socijalista (DPS), još jednom je dokazala da joj demokratija nije bliska i da joj nije najbolji saveznik, saopštili su iz omladinske organizacije Pokreta Evropa sad (PES).

Poslanici opozicije danas nijesu dozvolili šefu poslaničkog kluba PES-a Vasiliju Čarapiću da dođe do prostorija kluba te stranke u parlamentu.

Iz omladinske organizacije PES-a u reagovanju su naveli da je današnje sprječavanje Čarapića da dođe to prostorija svog poslaničkog kluba u Skupštini još jednom oglilo političku bijedu i bezidejnost opozicije.

“Kad im ponestane argumenata, pribjegavaju haosu, a kad nemaju rješenja, igraju na kartu jeftinih provokacija, prizemnih i ogavnih činova”, rekli su Mladi Evrope.

Oni su kazali da su scene u kojima opozicioni poslanici fizički blokiraju Čarapića da prođe kroz hodnik, izraz političke infantilnosti i još jedan otvoreni pokazatelj njihove nemoći i straha od promjena koje parlamentarna većina donosi.

“Opozicija, predvođena DPS-om, još jednom je dokazala da joj demokratija nije bliska i da joj nije najbolji saveznik”, rekli su Mladi Evrope.

Kako su naveli, oni koji su godinama vladali šikaniranjem i prijetnjama, sada su spali na to da u hodnicima Skupštine glume portire i siju iluzije crnogorskoj javnosti.

Iz omladinske organizacije PES-a rekli su da takvo ponašanje nije samo sramotno.

Ono je, kako su dodali, pokazatelj da opoziciona politička borba ne počiva na idejama za budućnost crnogorske omladine, već na jeftinoj političkoj šatri kojom pokušavaju da zamaskiraju današnje demokratske pobjede većine – izbor Lutovca na čelu opštine Berane i deblokadu parlamenta.

Iz omladinske organizacije PES-a su rekli da je posebno indikativno da poslanici DPS-a, partije koja je, kako su naveli, decenijama pljačkala građane, sada drže moralne pridike o evropskim vrijednostima, dok istovremeno demonstriraju najprimitivnije metode političke borbe.

“Ako iko u ovoj zemlji zna šta znači lažno predstavljanje, onda su to upravo oni koji su godinama unazad Crnu Goru koristili kao privatni feud, a sada, kada više nemaju mehanizme za izvlačenje koristi, pribjegavaju neartikulisanoj agresiji i pokušajima blokade institucija”, kaže se reagovanju.

Navodi se da građani Crne Gore i omladina zaslužuju ozbiljnu politiku, a ne necivilizovane predstave poraženih političara.

“I neka građani i mladi Crne Gore dobro upamte ko se bori za njihovu budućnost, a ko za svoju privilegovanu prošlost. Danas su blokirali hodnik, sjutra će, ako im se pruži prilika, blokirati budućnost Crne Gore. Na nama je da im to ne dozvolimo”, rekli su Mladi Evrope.

