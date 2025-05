Jednovjerskim obilježjima nije mjesto u javnim službama

Podgorica, (MINA) – Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori zatražilo je da se uklone obilježja u svim znamenjima i oznakama državnih službi koja ne oslikavaju multietnički i multivjerski karakter Crne Gore.

Iz Bošnjačkog vijeća su kazali da su u potpunosti saglasni sa stavovima Zaštitnika ljudskih prava i sloboda kojim insistira na poštovanju načela nediskriminacije i jednakosti, kao i građanskog i sekularnog karaktera države Crne Gore.

Institucija Zaštitnika preporučila je Ministarstvu unutrašnjih poslova da izmijeni amblem na uniformi Specijalne jedinice policije „u skladu sa građanskim i sekularnim karakterom Crne Gore“.

„Potpuno smo uvjereni da su takav nalaz i mišljenje ispravni i kada se radi o uniformama Specijalne jedinice policije i kada je riječ o bilo kojoj drugoj pojavi u javnim službama gdje se mora viditi računa o građanskom karakteru države i njenom multietničkom društvenom biću“, naveli su iz Bošnjačkog vijeća.

Kako su kazali, svaka simbolika, makar koliko bila historijska ili tradicionalna, ukoliko je jednovjerska, narušava multivjerski karakter i izaziva reakciju kod pripadnika druge zajednice koja sebe ne može prepoznati u toj simbolici.

U Bošnjačkom vijeću smatraju da treba principijelno ukazivati na te pojave, nezavisno od koga dolaze, i da li je riječ o aktuelnoj ili nekoj ranijoj Vladi.

Oni su podsjetili da u Crnoj Gori živi petina stanovništva islamske vjere kojima, takođe, kao i ostalim građanima, pripadaju ove javne službe.

„Zbog toga tražimo i da se u ovom slučaju, u potpunosti, poštuje načelo nediskriminacije i uklone obilježja u svim znamenjima i oznakama državnih službi koja ne oslikavaju multietnički i multivjerski karakter Crne Gore“, navodi se u saopštenju Bošnjačkog vijeća.

