Jedan slučaj torture može poljuljati povjerenje javnosti

Podgirica, (MINA) – U Crnoj Gori se smanjuje broj prijava slučajeva torture počinjenih od predstavnika organa javne vlasti, saopštili su iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, navodeći da je dovoljan jedan predmet da poljulja povjerenje javnosti u odlučnost borbe nadležnih protiv te pojave.

Iz institucije Ombudsmana su u saopštenju povodom 26. juna – Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, naveli da je neophodno efikasno istražiti sve navode o mučenju, surovom neljudskom ili ponižavajućem postupanju i kažnjavanju.

Oni su istakli i da je neophodno sankcionisati počinioce, jer su zaštita dostojanstva i integriteta temeljna prava koje država mora da zaštiti svim građanima.

“Jedan od ključnih preduslova uspješnosti borbe protiv te pojave je upravo spremnost nadležnih državnih organa da dosljedno utvrde odgovornost svojih predstavnika i iskorijene negativnu solidarnost među službenicima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, s tim u vezi, Zaštitnik i u posljednjem godišnjem izvještaju o radu ukazao na neprihvatljivost prakse da se službene zabilješke sačinjavaju suprotno stvarnom događaju koji su zabilježile kamere, u namjeri da se nezakonito postupanje službenika abolira od odgovornosti.

Iz institucije Zaštitnika su rekli da u kontinuitetu ukazuju da se na taj način direktno podriva obaveza policijskog službenika da istinito i objektivno navede sve relevantne činjenice i okolnosti vezane za preduzimanje neke službene mjere ili radnje, tako i obaveza državnog organa da u skladu sa zahtjevima člana 3 Evropske konvencije djelotvorno istraži uvjerljive navode o zlostavljanju.

“Ovo drugo iz razloga što bi u takvim okolnostima gotovo svi napori u dokazivanju policijskog zlostavljanja bili uzaludni bez postojanja video zapisa samog događaja”, kaže se u saopštenju.

Iz institucije Ombudsmana su podsjetili na ranije date preporuke da se radnje prikupljanja obavještenja u vezi rasvjetljavanja krivičnih djela ili prekršaja u službenim prostorijama snimaju uređajima za audio-vizuelno snimanje.

“Prije svega u cilju preventivnog djelovanja na zaštiti bezbjednosti lica i imovine prilikom vršenja policijskih poslova, kontrole primjene policijskih ovlašćenja, kao i zaštite policijskih službenika od neopravdanog okrivljivanja”, naveli su iz te institucije.

“Osim nezakonite primjene fizičke sile i sredstava prinude, Zaštitnik, kao Nacionalni mehanizam za prevenciju torture, u kontinuitetu ukazuje i da nehigijensko okruženje, nedovoljno prirodne svjetlosti, neprijatni mirisi, vlaga, nedostatak tekuće vode u prostorijama, su takođe neki od nedostataka koji mogu predstavljati kršenje člana 3 Konvencije o ljudskim pravima”, kaže se u saopštenju.

Iz institucije Zaštitnika su rekli da su, s tim u vezi, u više navrata date preporuke za unapređenje stanja u određenim odjeljenjima bezbjednosti, paviljonima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), kao i psihijatrijskim odjeljenjima.

“Skrećemo pažnju i da su generalno posmatrano, među licima lišenim slobode i dalje najugroženiji oni koji su lišeni slobode u psihijatrijskim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite rezidencijalnog tipa, a što se odnosi i na oblast zaštite od nehumanog postupanja i torture”, kaže se u saopštenju.

Iz institucije Zaštitnika su ukazali na važnost postupanja po njihovim preporukama, jer se ponavlja praksa da na neke sistemske stvari država bude upozorena i od relevantnih međunarodnih adresa, a koje su se pravovremenim postupanjem mogle preduprijediti i unaprijediti.

“Zaštitnik je u prošloj godini, u okviru Sektora – Zaštita od zlostavljanja, bezbjednost i Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM), formirao 239 predmeta, od kojih je najviše pritužbi bilo na rad UIKS-a (122)”, navodi se u saopštenju.

Iz institucije Ombudsmana su rekli da se sedam pritužbi odnosilo na zabranu mučenja i surovog neljudskog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja – u tri predmeta je utvrđena povreda, u jednom nije, dok su u tri podnosioci povukli pritužbe.

“Od 45 pritužbi na rad Uprave policije, četiri su se odnosile na zabranu mučenja i surovog neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, od čega je u dva predmeta utvrđena povreda prava”, kaže se u saopštenju.

Iz institucije Ombudsmana su poručili da sve institucije sistema moraju pokazati nultu toleranciju prema svakom obliku zlostavljanja, kao i da mučenje nikada i ni pod kojim uslovima nije opravdano.

“Povećanje transparentnosti rada ustanova zatvorenog tipa, stalna edukacija kadra, stvaranje uslova za bezbjedno prijavljivanje torture i podrška radu NPM-a, doprinijeće unapređenju stanja u ovoj oblasti”, navodi se u saopštenju.

