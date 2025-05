Jasna evropska perspektiva država kandidata doprinosi stabilnosti Evrope

Podgorica, (MINA) – Jasna i kredibilna evropska perspektiva država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU) doprinosi dugoročnoj stabilnosti i u regionu i Evropi, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova, Ervin Ibrahimović.

On je danas u Varšavi učestvovao na neformalnom susretu šefova diplomatija država članica EU sa ministrima vanjskih poslova zemalja kandidata (Gimnih).

Iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP) je saopšteno da su u fokusu razgovora bili ključni izazovi evropske vanjske i bezbjednosne politike, s posebnim naglaskom na jačanje otpornosti na hibridne prijetnje.

„Bilo je riječi i o koracima koje EU preduzima u cilju jačanja bezbjednosti i svoje uloge na globlnom planu, a Ibrahimović je, s tim u vezi, istakao da je Crna Gora posvećena snaženju ukupne otpornosti i povećanju izdvajanja za odbranu“, kaže se u saopštenju.

On je ukazao na važnost zajedničkog djelovanja u suočavanju sa savremenim bezbjednosnim izazovima, naročito u kontekstu hibridnih prijetnji i stranih uticaja.

„Ocijenio je da jasna i kredibilna evropska perspektiva za države kandidate doprinosi dugoročnoj stabilnosti i u regionu i u Evropi“, navodi se u saopštenju.

Prema riječima Ibrahimovića, vidljivost EU na Zapadnom Balkanu i jasne poruke o zajedničkim vrijednostima, dostignućima i evropskoj perspektivi predstavljaju najbolji odgovor na štetne narative.

Crna Gora je, kako je poručio, posvećena zatvaranju preostalih pregovaračkih poglavlja, sa ciljem da postane članica EU do 2028. godine.

Ibrahimović je kazao da će Crna Gora nastaviti da bude pouzdan partner i saveznik Unije unutar NATO-a, kao i konstruktivan akter u regionu.

“To smo dokazali i stoprocentnim usklađivanjem sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom. Uvijek smo spremni za dijalog i blisku saradnju, kao kredibilni partneri, posvećeni zajedničkim ciljevima”, poručio je Ibrahimović.

U saopštenju se navodi da je iz Varšave danas još jednom poručeno da politka proširenja predstavlja investiciju u sigurniju i prosperitetniju budućnost Evrope.

