Janović: Solidarisaću se sa kolegama i neću prisustvovati zasijedanjima

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Janović saopštio je da će se solidarisati sa kolegama iz opozicije i da u narednih 15 dana neće prisustvovati skupštinskim zasijedanjima.

Predsjednik parlamenta Andrija Mandić izrekao opoziciji mjeru udaljenja sa sjednica Skupštine, koja će trajati narednih 15 dana.

Janović je, u objavi na mreži X, naveo da će se, bez obzira što njemu nije izrečena mjera udaljenja sa plenarnih sjednica, solidarisati sa ostalim kolegama iz opozicije.

“U narednih 15 dana neću prisustvovati skupštinskim zasijedanjima”, rekao je Janović.

On je ocijenio da parlamentarna većina ne može izbjeći odgovornost za ono što se dešava u Skupštini i da takvi potezi ne doprinose vraćanju međusobnog povjerenja.

“Bez obzira na sve, samo kroz dijalog možemo doći do političkih rješenja koja bi bila prihvatljiva i za vlast i za opoziciju”, istakao je Janović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS