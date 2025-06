Jankoviću bronzana medalja na Evropskoj olimpijadi iz fizike

Podgorica, (MINA) – Učenik Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice, Jovan Janković, osvojio je bronzanu medalju na Evropskoj olimpijadi iz fizike (EuPhO), saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz Ministarstva su kazali da je na tom prestižnom takmičenju učenika srednjih škola, koje je održano u Sofiji, učestvovalo 28 evropskih i dvanaest gostujućih zemalja.

Kako su naveli, crnogorski tim su predstavljali i učenici Vuk Čurović, Andreja Popović i Anastasija Belada, svi iz podgoričke Gimnazije.

Tim je predvodio profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Predrag Miranović.

Crnogorski tim je, kako se ističe, prvi put učestvovao na ovom takmičenju, a organizatori i pokrovitelji odlaska su Ispitni centar i MPNI.

Iz MPNI su čestitali Jovanu i mentoru, kao i cijelom timu iz Crne Gore.

