Jakšić Stojanović: Priznanje za inkluziju Roma u obrazovanju uspjeh koji pripada svima

Podgorica, (MINA) – Nagrada Evropske komisije za izuzetna dostignuća u promociji inkluzije Roma u obrazovanju nije samo priznanje instituciji, nego čitavoj zajednici koja vjeruje u to da obrazovanje mora biti dostupno svakom djetetu, kazala je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) Crne Gore dobitnik je prve nagrade Evropske komisije za izuzetna dostignuća u promociji inkluzije Roma u obrazovanju.

Nagrada se dodjeljuje u okviru šestog izdanja Nagrade EU za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, koju organizuje Romska organizacija „Roma Aktiv Albanija“, u partnerstvu sa organizacijama širom regiona.

Kako su kazali iz MPNI, među više od 100 prijava i nominacija, Crna Gora se istakla ne samo kroz institucionalnu posvećenost Ministarstva, već i kroz rad pojedinaca, poput Sebastijana Baftijarija, koji su dali značajan doprinos razvoju inkluzivnog obrazovnog sistema.

Jakšić Stojanović ja, na svečanosti povodom dobijanja nagrade, kazala da to nije samo priznanje instituciji.

„Ona je priznanje čitavoj zajednici koja vjeruje u jednakost šansi i u to da obrazovanje mora biti dostupno svakom djetetu“, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona je istakla da je nagrada i velika obaveza i motivacija svima da rade još predanije i posvećenije.

Vršilac dužnosti direktora Direktorata za obrazovanje i vaspitanje pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Dragan Mijušković, podsjetio je na važnost svakodnevnih, konkretnih koraka koji grade inkluziju od najranijeg uzrasta.

„Posebna vrijednost ovog priznanja ogleda se u činjenici da dolazi kao potvrda sistemskih promjena koje su vidljive u svakodnevnom životu – u učionicama gdje romska djeca, decenijama na marginama obrazovnog sistema, sada imaju mjesto koje im pripada“, rekao je Mijušković.

Direktor Romske organizacije Roma Aktive Albanija, Adriatik Hasantari, istakao je da ova nagrada predstavlja priznanje za konkretan rad, ali i podsjetnik na dugoročnu odgovornost.

„Ovo priznanje nije kraj, već prekretnica. Pred nama je još mnogo posla da osiguramo da svako romsko dijete u Crnoj Gori i regionu ima jednake šanse za uspjeh“, kazao je Hasantari.

Iz MPNI su poručili da će, u saradnji sa drugim institucijama, nevladinim organizacijama i pojedincima, nastaviti da rade posvećeno kako bi svi zajedno stvarali društvo jednakih šansi.

